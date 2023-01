En una semana, detiene a 30 integrantes del Cártel del Noreste en NL

A-AA+

MONTERREY, NL., enero 10 (EL UNIVERSAL).- En sólo una semana fueron detenidos en la entidad 30 integrantes del Cártel del Noreste, mientras otros siete miembros de la organización criminal perdieron la vida, dos al ser abatidos durante un enfrentamiento y cinco a raíz de una persecución al sufrir una volcadura cuando trataban de escapar hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Palacios Pámanes.

El funcionario estatal señaló que los detenidos y fallecidos formaban parte de un grupo de 40 integrantes del CDN que incursionaron a la entidad, para sustituir a una célula de diez miembros de la misma agrupación delictiva que fueron detenidos el pasado 23 de diciembre, mientras circulaban portando armas largas por calles por la colonia Los Pilares, de Salinas Victoria, Nuevo León, y que supuestamente habían llegado a la entidad para cometer delitos tipo ejecución.

Palacios Pámanes hizo una amplia exposición sobre el contexto y causas de la reciente escalada de violencia que azota la entidad, y que con mil 431 homicidios dolosos cerró el 2022 como el tercer año con más delitos de ese tipo en la historia del estado, sólo por debajo de 2011 y 2012, cuando hubo 2 mil 003 y mil 459 casos.

Ante diversos hechos de alto impacto registrados recientemente en municipios periféricos y del norte del estado, el secretario mencionó la presencia predominante de diversos cárteles del narcotráfico en estados vecinos, que buscarían dominar también en la entidad.

Agregó que en Tamaulipas la presencia predominante es del Cártel del Golfo y Cártel del Noreste; en San Luis el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, CDG y CDN; en Coahuila predominan el DCN y grupos locales, mientras en Zacatecas dominan el CJNG, CDN, CDG y CDS. "Esa es la realidad que nos rodea, y cualquier hecho policial, análisis o interpretación o acción, debe ser colocada en este contexto", expuso el funcionario.

Agregó que, ante tal situación, Fuerza Civil y la Policía Ministerial del Estado, en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR, "trabajamos de manera decidida y frontal para evitar que ese entorno adverso ingrese a nuestro estado".

Aseveró que por ese motivo desde el pasado 16 de julio cuando se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad -en sustitución de Aldo Fasci Zuazua-, "anunciamos que íbamos a hacer un cambio en la forma de aplicar la estrategia de seguridad pública, que tomaríamos la ofensiva, que iríamos por ellos (la delincuencia organizada), que teníamos que incrementar la cantidad de policías asignados en la zona rural, que íbamos a ir a buscarlos y si era necesario enfrentarlos para que esos enfrentamientos no se dieran en el área metropolitana, sino en lugares abiertos".

Tras esa explicación, agregó que el 23 de diciembre, con trabajos de inteligencia en un operativo limpio sin disparar un solo tiro, lograron detener en Salinas Victoria a una célula delictiva completa de diez personas que eran integrantes del CDN, y por informes de fuera de estado, supieron que la organización criminal afectada, iba a sustituirlos; pero por un grupo aún mayor en varios municipios periféricos y en la zona rural del norte de estado.

Fue así que el primero de enero ingresaron a Nuevo León, pero no en un solo contingente, sino en varias células para evitar ser detectados. El 2 de enero, varios de estos individuos, todos procedentes de Nuevo Laredo, que habían tomado un rancho en Salinas Victoria, abrieron fuego contra policías de Salinas Victoria y de la Policía Ministerial, "lo que nos obligó a actuar con toda la fuerza y de manera reactiva, para poder arrestarlos". dijo Palacios Pámanes.

A raíz de estos enfrentamientos fallecieron dos elementos de Fuerza Civil y un oficial de la policía de Salinas Victoria, mientras dos agentes ministeriales resultaron heridos y así como un policía de Salinas Victoria, al tiempo que dos presuntos sicarios fueron abatidos y cinco fueron detenidos.

En seguimiento de estos hechos, el cuatro de enero fueron detenidos diez integrantes de ese grupo de 40 supuestos sicarios del CDN que ingresaron al estado el día primero del año. "Fue un operativo en el terreno codo a codo con el Ejército, Guardia Nacional y Policía Ministerial, hubo un enfrentamiento, hubo una resistencia de estos individuos que fue rápidamente acallada, depusieron sus armas, por eso ellos no tuvieron bajas, ni nosotros y fueron detenidos diez de un solo golpe", señaló Palacios.

El lunes dos de enero, otra célula del CDN tomó por la fuerza un rancho en Villaldama (La Rumorosa), encontraron a una pareja de trabajadores y les prohibieron salir. El jueves arribaron al rancho el dueño del inmueble -un empresario de esta ciudad y su chofer-, a quienes, según información proporcionada por detenidos y testigos, los tomaron cautivos y de inmediato al estar bajo los efectos de narcóticos los privaron de la vida.

En algunas ocasiones miembros de esa célula salían del rancho en una camioneta roja propiedad de la pareja de trabajadores y después también en una camioneta blanca marca Tahoe del empresario asesinado.

En una de esas salidas se toparon con policías de Villaldama, hubo un enfrentamiento, y los delincuentes abandonaron los vehículos para escapar a pie. Posteriormente los que habían tomado el rancho La Rumorosa, al sentir el asedio de las autoridades locales y federales, abandonaron el lugar para huir hacia Nuevo Laredo, dejando en libertad a la pareja de trabajadores.

En el trayecto fueron sorprendidos por Fuerza Civil, hubo una persecución, pero sin disparos y al sufrir una volcadura murieron los cinco ocupantes del vehículo en que pretendían escapar. Por investigaciones y pruebas que ya tiene la Fiscalía de Nuevo León, se sabe que son los que estaban en el rancho La Rumorosa y participaron en el asesinato del empresario y su chofer, además del secuestro de los trabajadores del inmueble.

Al escapar, estos delincuentes abandonaron u "olvidaron", a uno de sus cómplices, que fue detenido por policías de Villaldama al ir a una tienda a comprar un refrigerio, ya que ocultaba un arma larga en un morral y al ser interrogado comentó que no podía regresar sin ella a Nuevo Laredo, para presentarse ante sus jefes del CDN, por las fuertes consecuencias que implicaría.

Palacios Pámanes comentó que después de estas detenciones, Fuerza Civil se desplegó más hacia el norte del estado, sabedores de que los individuos que restaban del grupo de 40 sicarios tratarían de escapar hacia Nuevo Laredo, y detuvieron a tres más en Colombia, dando un total de 30 detenidos del mismo grupo del crimen organizado en una semana, además de dos de ellos abatidos en el enfrentamiento en Salinas Victoria y cinco fallecidos durante una persecución.

"Creemos que tres lograron escapar hacia Nuevo Laredo, y hay otro que fue detenido por la Policía Ministerial y que tuvo participación en el doble homicidio sucedido en el rancho (La Rumorosa), se trata de uno de los que iban en las camionetas que se toparon con la policía de Villaldama, y durante esos hechos fue herido de una pierna. Había logrado escapar, pero llegó a un hospital de Sabinas Hidalgo para atenderse y de ahí fue trasladado al Hospital Universitario en Monterrey, donde por protocolo se dio parte a las autoridades y al ser interrogado confesó su participación en el grupo delictivo.

En síntesis, dijo Palacios Pámanes, al CDN le costó 30 detenidos y siete fallecidos esta "incursión absurda y temeraria" a Nuevo León, aunque también al estado le costó la dolorosa pérdida de tres valientes policías, y de otros tres heridos, aunque no de gravedad.

"Esta es la forma como en Nuevo León nos defendemos, cómo defendemos a la ciudadanía, este es el compromiso de nuestros policías de proteger y servir, y es una de las razones por las cuales hemos incrementado la cantidad de policías en la zona rural. así como las capacidades de tecnología e inteligencia, y la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, destacando la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y el Ejército", concluyó el funcionario.