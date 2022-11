En varios tribunales internacionales hay denuncias contra Calderón: Adán Augusto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- No sólo existe una denuncia contra el expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya; también hay acusaciones en otros tribunales internacionales, reveló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Al participar en una sesión solemne del Congreso de Coahuila, el funcionario se refirió nuevamente al tema y refutó al exmandatario, quien en redes sociales aseguró que no hay ninguna investigación en su contra en el Tribunal de La Haya.

"Se los digo porque ahora ustedes reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en Acción Nacional, por eso se los digo, que va a haber justicia en este país, y que sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya, y está en periodo de formación de pruebas. Y hay otra demanda también, otra denuncia en otros tribunales internacionales

"Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna en los Estados Unidos. Y si el número dos de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia, y va a llegar hasta más arriba", señaló.

El secretario de Gobernación aseguró que durante el sexenio de Calderón Hinojosa, hubo una connivencia entre el gobierno federal y el crimen organizado y por eso el operativo Rápido y Furioso, que consistió en entregar armas con geolocalizadores a los delincuentes para ubicarlos y detenerlos, derivó en la muerte de miles de militares y civiles inocentes, lo que constituyó un crimen de lesa humanidad.

Adán Augusto López aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene complicidad con los criminales y exigió a los opositores que acusan al mandatario por haber saludado de mano a la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que dejen ya ese "discurso de odio".

"Este gobierno de la República podrá ser acusado de que se le imprime a lo mejor mucha retórica. (...) Aquí no hay complicidad con nadie, que triste que alguien que debiera de tener la sensibilidad social de saludar a una anciana, reniega que el presidente de la República le haya tendido la mano a la señora. Yo sí se lo digo, ya ese discurso de odio debe de terminar, pero también debe de terminar el discurso de la hipocresía: ´quiero a las fuerzas armadas, pero no las quiero´, eso es lo que hacen en Guanajuato, es lo que hacen en Chihuahua", acusó.