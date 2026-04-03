En Viacrucis piden la no despenalización del aborto en Morelos

CUERNAVACA, Mor., abril 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano,

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este Viernes Santo el viacrucis en el centro de la ciudad, una de las principales expresiones de fe en la capital morelense.A lo largo del recorrido se elevó unapor lasque han perdido a sus hijos o familiares, en un país donde la violencia ha dejado una estela de ausencias.En ese mismo tono, se pidió que elno apruebe la despenalización del aborto y que se respete la vida "desde la concepción hasta la muerte", mientras un grupo de mujeres hizo fila para cargar la cruz.Como parte del viacrucis, se escucharondeque buscan visibilizar problemáticas sociales y compartir experiencias de vida en el marco de laEntre las demandas expuestas destacó laen, señalada como una barrera persistente para la inclusión deen este tipo de actos públicos.