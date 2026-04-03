En Viacrucis piden la no despenalización del aborto en Morelos
Durante el viacrucis se solicitó al Congreso local no aprobar la despenalización del aborto.
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CUERNAVACA, Mor., abril 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano,Ramón Castro Castro , encabezó
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este Viernes Santo el viacrucis en el centro de la ciudad, una de las principales expresiones de fe en la capital morelense.
A lo largo del recorrido se elevó una oración por las madres y padres que han perdido a sus hijos o familiares, en un país donde la violencia ha dejado una estela de ausencias.
En ese mismo tono, se pidió que el Congreso de Morelos no apruebe la despenalización del aborto y que se respete la vida "desde la concepción hasta la muerte", mientras un grupo de mujeres hizo fila para cargar la cruz.
Como parte del viacrucis, se escucharon testimonios de familias morelenses que buscan visibilizar problemáticas sociales y compartir experiencias de vida en el marco de la celebración religiosa.
Entre las demandas expuestas destacó la falta de interpretación en lengua de señas, señalada como una barrera persistente para la inclusión de personas con discapacidad auditiva en este tipo de actos públicos.
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