Encinas advierte que en la Fiscalía permanecen "vestigios del pasado"

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, alertó en entrevista que dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) hay "muchos vestigios del pasado", que son los que han filtrado información sobre el caso Ayotzinapa, cuyas investigaciones realizadas en la actual administración fueron criticadas el día de ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

"Allá adentro (de la FGR) todavía hay muchos vestigios del pasado, son los que filtran, son los que informan a funcionarios de lo que fue la PGR de las órdenes de aprehensión para que puedan evadirse, son los que filtran los documentos, los videos que se han dado a conocer y son seguramente los que informan todavía a diario a muchos de los exfuncionarios de lo que está pasando en el proceso de investigación", advirtió Encinas Rodríguez en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Este lunes, el Grupo de Expertos —que coadyuva en la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas— dijo que el intento del Gobierno mexicano por acelerar los resultados del caso, que incluye la presentación de las capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que encabeza Encinas, generan una mayor incertidumbre y "enorme malestar", y ponen en riesgo la investigación.

En respuesta, el Subsecretario de Gobernación dijo a Los Periodistas que si bien "hay cosas que son totalmente entendibles", entre el GIEI y la Comisión Especial del caso hay diferencias en cuanto al enfoque "tanto de lo que es la naturaleza jurídica de la investigación como lo es el trabajo para la judicialización de todo el informe" que han trabajado desde el Gobierno.

"Hay una serie de inconsistencias técnicas como son las capturas de pantalla más cuando se refiere a cinco números telefónicos distintos que se tomaron con aparatos telefónicos distintos en donde estamos haciendo el esfuerzo por llegar a la fuente original y por supuesto que todos estas consideraciones las evaluamos, como también evaluamos la otra parte que no se ha dicho, el contenido de lo que son los mensajes, que son dos asuntos totalmente distintos", planteó Alejandro Encinas.

Dijo que en la CoVAJ tienen claro que es difícil presentarlos a un proceso de judicialización, salvo cuando lleguen a esa fuente original donde fueron transmitidos estos mensajes. "Pero también, como lo hemos señalado, el informe debe verse de manera integral y no solamente a partir de las capturas de pantalla. El informe abarca un espectro mucho más amplio de análisis, investigación y resultados que en su conjunto nos permite cruzar información suficiente".

Encinas Rodríguez precisó que el informe presentado en agosto pasado por la Comisión es parte de un proceso de investigación que se entregó a la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, para que esta dependencia haga su valoración, sus peritajes y el proceso de judicialización.

En ese sentido, el Subsecretario mostró su confianza al nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) Rosendo Gómez Piedra así como lo hizo con Omar Gómez Trejo, quien renunció el pasado 27 de septiembre. "Yo creo que ese es el reto fundamental del nuevo Fiscal, no solamente hacer un saneamiento y un esclarecimiento de la forma de trabajo de todo el personal de la Unidad Especial sino poder identificar dónde están los focos de injerencias indebidas en todo este proceso dentro de la propia Fiscalía y en eso pues va a tener el apoyo de todo el Gobierno de México".

En relación a las críticas que ha enfrentado de haber apurado la investigación como señaló ayer el GIEI y la semana pasada The New York Times, Encinas Rodríguez precisó que el objetivo de la CoVAJ que él encabeza es saber qué pasó y dónde están los 43 normalistas, ya que la parte de la justicia, aclaró, le corresponde a la Fiscalía General de la República.

"Las búsquedas de los muchachos hoy mismo continúan, no hemos suspendido ni un día las búsquedas, incluso todos los puntos señalados en el informe (de la CoVAJ) que presenté están siendo investigados y se está realizando la búsqueda puntual en esos lugares junto con la Fiscalía. Aquí no es apresuramiento, sino simple y sencillamente rendir un informe de avances, cuatro años después, creo que es justo rendir cuentas a los padres y madres de los muchachos desaparecidos y a la sociedad. Aquí no hay prisa, lo que sí hay es compromiso por encontrar a los muchachos por dolorosa que sea la verdad que encontremos", compartió.

En relación a lo planteado por el GIEI de que dos de sus integrantes dejen la investigación del caso Ayotzinapa y que dos más se queden, Alejandro Encinas Rodríguez lamentó la decisión e indicó que los expertos Claudia Paz y Paz y Francisco Cox junto con Ángela Buitrago y Juan Carlos Berinstain han hecho un trabajo muy importante, "no solamente por la legitimidad y la confianza que depositan los padres y madres de familia en ellos sino porque mantuvieron vivo todo el proceso de investigación en momento cuando el Estado mexicano quería dar el carpetazo y cerrar el caso".

El Subsecretario identificó que los retos hacia adelante son, primero, que el proceso de judicialización en marcha se desahogue bien, se despeje toda esta confusión que se generó respecto a 83 órdenes de aprehensión, y, segundo, que la Secretaría de la Defensa Nacional aporté la información que ha hecho falta, como señaló también ayer el GIEI.

"En el mismo informe lo señalamos, dos datos fundamentales, dónde están las intervenciones telefónicas como los que yo encontré de los archivos de inteligencia militar de la Sedena o aquellas que están asociadas con el programa Pegasus, que en aquel momento se utilizó por parte de la Sedena", señaló.

Y la otra cuestión, añadió, es tener mayor certeza sobre los trabajos de la Fiscalía General de la República ya que "hay mucha gente del pasado", como lo ha señalado el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Hay quien ha pretendido dinamitar la investigación, hemos visto no solamente resistencia, filtraciones, rumores, intervención en el trabajo mismo de la Unidad Especial y esperemos que este planteamiento que podamos construir juntos el GIEI, la CoVAJ y la Fiscalía especial puede en estos meses no solamente consolidar lo avanzado sino tener mejores resultados. Es un momento de definiciones de toda esta investigación, pero estoy convencido de que a pesar de todo vamos para adelante".

"Es nuestro compromiso y no vamos a dejar de hacer esfuerzo de ninguna manera. Queremos conocer la verdad y el paradero de los muchachos, ese es mi trabajo principal y ya en la parte de judicialización esperemos aportar todos los elementos de prueba suficientes para que los responsables sean castigados. [...] tenemos todos los elementos de qué sucedió, quiénes lo cometieron, qué autoridades actuaron en colusión con los grupos delictivos, nos falta conocer el paradero de los muchachos, eses es el gran reto que tenemos por delante", puntualizó.