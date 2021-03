Encinas informará sobre presunta ejecución extrajudicial del Ejército

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este viernes el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas dará un informe sobre la investigación de la presunta ejecución extrajudicial a manos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en junio de 2020. "En el caso de Nuevo Laredo está en una investigación, se está tratando, se está revisando para ver si hubo un uso indebido de la fuerza, si se excedieron, pero está abierto el expediente sobre este asunto, el viernes vamos a tratarlo".

Ello luego de que en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, se le cuestionara que desde hace un mes los padres de una de las victimas acampan frente a la sede del Poder Ejecutivo y nadie les da respuesta sobre el crimen contra su hijo. "Si los estamos atendiendo... se va a informar, no comparto tu punto de vista, vamos a informar sobre eso, porque pedí información y me dijeron que se está atendiendo a los familiares. Lo único que quiero que quede claro es que nosotros no permitimos la represión, no somos iguales a los gobiernos anteriores". Sobre el llamado del Alto Comisionado de la ONU en derechos para que haya justicia en este caso, el presidente López Obrador señaló que el organismo internacional quisiera "equipararnos con los gobiernos anteriores, nosotros no somos autoritarios, no somos represivos y el Ejército mexicano cuida y protege los derechos humanos".

El presidente López Obrador criticó que los gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos de la llamada "sociedad civil" se quedaron callados, incluso los organismos de la ONU defensores de derechos humanos y de la OEA, "y ahora lo que les urge es tener pretextos y escusas, para señalar que somos iguales y eso no".