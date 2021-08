Encinas y Monreal chocan por desafuero de Saúl Huerta

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, chocaron posturas por el desafuero del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual contra un menor de edad.

Encinas reprochó al Congreso de la Unión que no se haya incluido en el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el desafuero de Saúl Huerta y advirtió que con esto se envía un mensaje muy negativo a la sociedad, que exige justicia y combatir la impunidad.

En la inauguración del Foro "Hacia los diez años de la Ley contra la Trata de Personas, desafíos, retro y perspectivas", realizado en la antigua sede del Senado, al que asistió también Ricardo Monreal, Encinas Rodríguez reclamó que las autoridades y los legisladores deberían ser los más interesados en combatir esas conductas delictivas.

"Es necesario que el Congreso adopte medidas firmes. Lo digo con todo respeto: lamentamos mucho el que se haya excluido del Periodo Extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa, porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas, más desde el servicio público o la representación popular", reclamó el subsecretario.

En respuesta, el senador Monreal Ávila exigió a Encinas respeto a los tiempos y el trabajo legislativo, al tiempo de garantizar que no habrá impunidad ni se protegerá a nadie que haya cometido algún delito, aunque aclaró que el Poder Legislativo cuida la ley y la presunción de inocencia, además que actúa en consecuencia.

"No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso; le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad (...)

"Le doy mi palabra: no se va a dar carpetazo a nadie, por eso no le aceptó su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo; como respetamos el suyo, también quisiéramos que nos respetaran el nuestro, y aquí las decisiones se toman por mayoría calificada o mayoría simple (...).

"En el Senado no vamos a proteger a nadie, absolutamente a nadie", enfatizó el coordinador de los senadores de Morena.

Ricardo Monreal anunció que este martes 3 de agosto se reunirá la Primera Comisión de la Permanente para desahogar el dictamen sobre el desafuero de los diputados federales Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo (PT), así como el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Se espera que el dictamen aprobado sea enviado al Pleno de la Comisión Permanente para que sea sometido a discusión y votación el próximo lunes 9 de agosto, con lo que se espera que se convoque a un segundo periodo extraordinario de sesiones entre el 11 y el 13 de agosto para que el Pleno de la Cámara de Diputados se erija en Jurado de Procedencia.

Monreal aseguró que "Morena va a acompañar en todos los trámites las decisiones pertinentes en beneficio de la justicia para que nadie quede impune".