Encuentran asesinado a balazos al defensor ambiental Roberto Chávez

MORELIA, Mich.- Roberto Chávez, defensor de los bosques y mantos acuíferos en el municipio de Villa Madero, Michoacán, fue encontrado muerto a tiros, por lo que la Fiscalía de Michoacán ya investiga este homicidio.

La FGE indicó que abrió una Carpeta de Investigación con relación al crimen del ambientalista, ocurrido en circunstancias que ya son materia de indagatoria, por lo que desplegó personal especializado para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de quien o quienes resulten responsables.

De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho se registró durante las primeras horas de este lunes, sobre la carretera que conduce del lugar conocido como El Terrenate a la población de Etúcuaro, donde fue localizado el cuerpo de la víctima, quien presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Al lugar acudió un equipo multidisciplinario para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

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De acuerdo con información de las pesquisas, Roberto Chávez era identificado en su comunidad por su participación en la protección de los bosques y mantos acuíferos, aspecto que será integrado a las líneas de investigación en curso.