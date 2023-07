Encuentran cadáveres de una mujer y un hombre en vivienda de Tecámac, Edomex.

A-AA+

TECÁMAC, Méx., julio 10 (EL UNIVERSAL). – Los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer fueron hallados en el interior de una vivienda ubicada en la comunidad de Lomas de Tecámac; según sus familiares, desde el fin de semana no los habían visto.

Según el reporte, los primeros en acudir al lugar del triple homicidio, localizado en la avenida 10 de junio y Primera Cerrada de Tecámac, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, luego arribaron los integrantes de la Guardia Civil, Protección Civil, así como los servicios de emergencia.

Los cuerpos de las tres víctimas presentaban heridas producidas por impactos de bala, de acuerdo con fuentes del gobierno local.

Familiares llegaron al inmueble y reconocieron a una mujer, así como a un hombre, a la otra persona no la identificaron.

Les comentaron a los miembros de las corporaciones policiales que se ausentaron desde el fin de semana y no sabían de su paradero, hasta que se pusieron en contacto con ellos para qué fueron al sitio donde había tres personas sin vida.

Beatriz, de 25 años, y Héctor, de 26 años, son las víctimas que reconocieron, fueron reconocidas por sus seres queridos. De los hechos fue notificada la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que personal de la Fiscalía Regional acudió a la zona para iniciar la investigación del múltiple asesinato.

Por el estado en el que se encontraban los cadáveres, las autoridades creen que los habrían matado hace varios días, pero la autopsia que les practicarán determinarán las causas de la muerte y el tiempo que tenían sin vida.

En el lugar donde los hallaron los elementos de la Guardia Civil encontraron un altar de la Santa Muerte. Las autoridades indagarán si el móvil del crimen fue el narcomenudeo porque de acuerdo con los testimonios de vecinos, ese es un punto de distribución de sustancias ilegales.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense.