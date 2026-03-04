Encuentran calcinado a sacerdote retirado en Aguascalientes

AGUASCALIENTES

, Ags., marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Unen una habitación de su domicilio en la Zona Centro del municipio de Asientos, en el estado de

La tarde de este martes,en la cama de su dormitorio, en donde presuntamente el resto del mobiliario presentaba afectaciones por el humo.Lainvestiga la mecánica de los hechos. De acuerdo a laspreliminares unasobre el colchón y provocó la conflagración.El cura, identificado como, adulto mayor de, se encontraba en retiro del ejercicio sacerdotal.Su familia se presentó en su casa estede 2026, preocupada porque no había logrado comunicarse con él.Al encontrarlo, dio aviso a las autoridades de Seguridad, lo que generó la movilización de policías,ministeriales.La vivienda se encuentra bajo custodia, puesto que siguen lasLa Diócesis deseñaló que Enrique, originario de, Michoacán, fueel 21 de noviembre de 1976 y desde 2005 decidió abandonar el ministerio sacerdotal y dedicarse aDesde esa fecha cortó toda relación con esta Diócesis de"Como Iglesia, nos solidarizamos con todas lasante lade algún ser querido".Indicó que como institución confían en que lasesclarecerán este lamentable hecho y si la ocasión lo requiere se finquen las debidas responsabilidades.