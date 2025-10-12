logo pulso
CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Nacional

Enfrentamiento armado en México-Nogales obliga a cierre temporal de vía

Un enfrentamiento entre grupo armado y ejército provoca cierre temporal en la carretera México-Nogales, con un civil herido

Por El Universal

Octubre 12, 2025 04:36 p.m.
A
CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- Un enfrentamiento entre un grupo armado que se desplazaba en varios vehículos y elementos del ejército, motivó el cierre temporal en un tramo de la carretera federal México-Nogales, cerca del Quelite en Mazatlán, los reportes extraoficiales, es que un civil fue trasladado herido a un hospital.

Los datos divulgados en redes sociales por conductores que presenciaron la circulación de varias unidades con personas armadas alertaron al resto de los choferes de camiones de carga y de vehículos particulares sobre la situación de inestabilidad que se presentó entre los poblados del Habal y el Quelite a la salida norte del puerto.

Se conoce que personal de la Guardia Nacional y del ejército bloquearon en ambos sentidos la circulación en un tramo de la carretera federal México-Nogales, como medida de seguridad, ante la confrontación armada que sostuvieron con un grupo armado.

Las autoridades no han dado a conocer, como inició esta confrontación armada, en la que se dice que se logró asegurar vehículos blindados, sin que se tenga conocimiento de personas muertas en estos hechos, solo de un presunto civil herido.

Lo más visto

