Enfrentamiento entre células criminales deja 9 muertos en Tamaulipas

Nueve cuerpos fueron encontrados en el vado de Los Guerra en Miguel Alemán, Tamaulipas, luego de un enfrentamiento entre células criminales.

Trascendió que los grupos delictivos protagonizaron una fuerte balacera en diversos puntos de la ciudad lo que puso en alerta a los ciudadanos.

Se reportó que a fin de evitar la llegada de cuerpos de seguridad, se dejaron ponchallantas en calles de esta frontera.

Usuarios de redes sociales subieron videos de la balacera donde se observan los cuerpos de sujetos masacrados y tirados a la altura "El Ángel".

Se trata de una calle de la comunidad de "Los Guerra" en Miguel Alemán y controlada por "Zetas del Cartel del Noreste".

Hasta el momento, las autoridades no han dado un informe oficial pero en el lugar, se encuentran elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

--No habrá espacio para la delincuencia: Cabeza de Vaca

Tras la masacre de Reynosa, registrada el pasado 19 de junio, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llamó al gobierno federal a que juntos manden una señal clara de no impunidad, para que los criminales sepan que no habrá titubeos.

"De ahí mi llamado a que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad y cerremos la pinza, Federación, estados y municipios, con la seguridad de los mexicanos, con el objetivo de que hechos criminales como el del 19 de junio no se repitan en Reynosa ni en otras comunidades del país", expresó el mandatario tamaulipeco.

"Al margen de contar o no con la colaboración o no del gobierno federal, en mi gobierno no habrá espacios para la delincuencia, no habrá tregua contra los violentos", advirtió.

García Cabeza de Vaca reiteró su solidaridad con las familias de las 15 personas asesinadas. Agregó que instruyó a su gabinete de seguridad a realizar "el mayor de los despliegues operativos, a fin de capturar a todos y cada uno de los criminales involucrados, para que reciban la sanción más severa, conforme a derecho", expresó.