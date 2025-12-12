logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Entra en vigor la Ley General de Aguas tras su publicación en el DOF

La Ley General de Aguas, reglamentaria del derecho humano al agua, entra en acción tras su publicación en el DOF.

Por El Universal

Diciembre 12, 2025 12:55 p.m.
A
Entra en vigor la Ley General de Aguas tras su publicación en el DOF

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Después de haber sido publicada el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este viernes 12 de diciembre entró en vigor la Ley General de Aguas, además que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La Ley, destaca, es reglamentaria del artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.

"Establece las bases, apoyos y modalidades para su acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; su interdependencia con otros derechos humanos; distribuye competencias y establece los casos de concurrencia entre la Federación, entidades federativas y municipios", señala.

El objetivo de la Ley, refiere el definir el contenido del derecho humano al agua y establecer las disposiciones que garantizan su acceso equitativo y su uso sustentable; y promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, su acceso, disposición y saneamiento acorde con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También establecer las instancias, instrumentos y procedimientos para la participación de la Federación, entidades federativas y municipios en la tutela del derecho humano al agua.

Además, definir los mecanismos, instrumentos e instancias de participación ciudadana en el acceso equitativo y uso sustentable del agua para consumo personal y doméstico; garantizar el acceso equitativo y sustentable a los servicios públicos de agua y saneamiento, así como fortalecer las bases de su operación.

Agrega el establecer las bases de las políticas públicas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, para fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua, y promover la cultura del agua.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entra en vigor la Ley General de Aguas tras su publicación en el DOF
Entra en vigor la Ley General de Aguas tras su publicación en el DOF

Entra en vigor la Ley General de Aguas tras su publicación en el DOF

SLP

El Universal

La Ley General de Aguas, reglamentaria del derecho humano al agua, entra en acción tras su publicación en el DOF.

¿Qué hay detrás de la incautación de EU a buque venezolano?
¿Qué hay detrás de la incautación de EU a buque venezolano?

¿Qué hay detrás de la incautación de EU a buque venezolano?

SLP

EFE

Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica en Día de la Virgen de Guadalupe
Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica en Día de la Virgen de Guadalupe

Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones 'Basílica' en Día de la Virgen de Guadalupe

SLP

El Universal

Guardia Nacional despliega operativo especial para resguardar la seguridad de los peregrinos

Explosión de camioneta con músicos en Guanajuato deja seis heridos
Explosión de camioneta con músicos en Guanajuato deja seis heridos

Explosión de camioneta con músicos en Guanajuato deja seis heridos

SLP

El Universal

Accidente con pirotecnia en León deja tres heridos graves en banda musical