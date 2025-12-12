Entra en vigor la Ley General de Aguas tras su publicación en el DOF

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Después de haber sido publicada el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este viernes 12 de diciembre entró en vigor la Ley General de Aguas, además que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La Ley, destaca, es reglamentaria del artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.

"Establece las bases, apoyos y modalidades para su acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; su interdependencia con otros derechos humanos; distribuye competencias y establece los casos de concurrencia entre la Federación, entidades federativas y municipios", señala.

El objetivo de la Ley, refiere el definir el contenido del derecho humano al agua y establecer las disposiciones que garantizan su acceso equitativo y su uso sustentable; y promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, su acceso, disposición y saneamiento acorde con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte.

También establecer las instancias, instrumentos y procedimientos para la participación de la Federación, entidades federativas y municipios en la tutela del derecho humano al agua.

Además, definir los mecanismos, instrumentos e instancias de participación ciudadana en el acceso equitativo y uso sustentable del agua para consumo personal y doméstico; garantizar el acceso equitativo y sustentable a los servicios públicos de agua y saneamiento, así como fortalecer las bases de su operación.

Agrega el establecer las bases de las políticas públicas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, para fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua, y promover la cultura del agua.