Entre 15 y 20 mil industrias en México, en etapa de 'muerte: Colegio de Economistas

Las medidas que tomó el gobierno federal de impedir la operación de las industrias que no son esenciales llevó a que entre 15 y 20 mil empresas del sector industrial a entrar a la etapa de mortandad, dijo el presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Juan Carlos Sierra.

Esta cifra se puede ir hasta las 200 mil micro empresas formales en el mes de mayo, por lo que se ve que la "velocidad con la que cierran es preocupante", a lo que se le sumarán las informales.

Además, comentó que si el gobierno, los trabajadores, sociedad y empresas logran concretar el acuerdo para impulsar la planta productiva, preservar el empleo y los ingresos de las familias, se podrá salir de la recesión en un lapso de 12 meses, pero si no hay tal tomará 36 meses.

Explicó que las empresas micro, pequeñas y medianas enfrentan el problema de que el gobierno y las grandes empresas pagan a 30, 60 y 90, lo que hace que actualmente haya un gran monto de retrasos en los pagos.

Por lo anterior, afirmó que antes que una línea de crédito, las empresas necesitan que les paguen para poder seguir en operación y no endeudarse más.

De acuerdo con Canacintra, se estima que la deuda actual es de entre 60 y 80 mil millones de pesos de gobiernos municipales y estatales; además de otros 140 mil millones de pesos que adeuda Pemex.

Durante la videoconferencia a la que convocó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el presidente de esta organización, Enoch Castellanos, dio a conocer que hicieron una encuesta en la que se reportó que el 48% de las encuestadas solamente cuentan con liquidez hasta abril para enfrentar sus compromisos económicos.

El líder de Canacintra agregó que el 33% podrá atender sus compromisos económicos hasta el mes de mayo; solamente el 12% llegará a junio y el 7.1% a julio.

El 48.5% de los encuestados dijo que consideran necesario realizar un recorte de personal en las próximas semanas; el 15.3% afirmó que "probablemente" y solamente el 36.2% no lo considera necesario.

También afirmó que "de no protegerse el empleo ni la planta productiva, tendremos una caída tan importante en la pobreza, 14 millones de mexicanos caerían en pobreza extrema".

De acuerdo con el Observatorio Mipyme, el 53.4% de las empresas encuestadas registraron una disminución de sus ventas de entre 80% a 100%.

Además de que en su mayoría las más de 500 empresas encuestadas, afirmaron que no podrán hacer frente al pago del IMSS, Infonavit y del SAT.