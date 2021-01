Entre desesperación y confusión, usuarios del Metro buscan transporte

Tras la interrupción del servicio en seis líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por un incendio registrado la madrugada de este sábado en la subestación eléctrica del Centro, usuarios han reportado confusión y ajetreos.

Algunos de los usuarios del Metro fueron tomados por sorpresa por el cierre, por lo que comenzaron a congregarse hasta ser reubicados por policías capitalinos.

Uno de los usuarios consultados comentó que tenía que llegar a Ciudad Azteca, por lo que arribó a la estación Chabacano para hacer la intersección con la línea 8, pero encontró la encontró cerrada.

"Ahora me haré como dos horas", dijo y agregó que su ruta sería llegar a Izazaga, luego buscar llegar a San Lázaro y finalmente a Ciudad Azteca.

Las personas perdieron la sana distancia pues para llegar de inmediato a otras estaciones, comenzaron a llenar las unidades que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó como alternativa de transporte.

La espera también es larga, como en Pino Suárez, en donde los usuarios se hacen filas para esperar un traslado.

Con desesperación de no poder trasladarse, otros usuarios se quejaban de que no arribaran unidades de la SSC en esta zona; sin embargo, muy pocos hacían sus traslados a bordo de RTP, por lo que unas unidades pasaban vacías.

La SSC informó que alrededor de 186 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito fueron desplegados en las diferentes Líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que se vieron afectadas luego del incendio registrado en la Subestación ubicada en la colonia Centro.

Además destinaron 63 unidades oficiales y 10 bicicletas para auxiliar a los usuarios del MetroCDMX, que se encontraban en algunas estaciones y terminales como Indios Verdes, Pantitlán, San Lázaro, Pino Suárez, calzada de Tlalpan, Tasqueña, donde se colocaron medios de transporte para prever el traslado, además que se orienta a utilizar correctamente el cubrebocas y reparten gel antibacterial ante la pandemia por Covid-19.