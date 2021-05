Entre discursos reiterados, candidatos de NL protagonizan debate

Entre señalamientos cruzados, así como acusaciones mutuas de mentir y prometer cosas irrealizables, transcurrieron las dos horas del debate organizado por la Comisión Estatal Electoral, entre siete aspirantes a la gubernatura de Nuevo León.

A 20 días de los comicios del 6 de junio, el ejercicio no parece haber dejado un claro ganador, aunque la tradición indica que los equipos de las fuerzas políticas contendientes siempre se atribuyen el triunfo, tomando extractos de los mejores momentos de sus abanderados para tratar de influir en la decisión de los 4 millones 189 mil ciudadanos con derecho a voto en la entidad.

Esta ocasión, durante el debate no hubo sorpresas.

Fiel a su estilo y tónica que ha seguido a lo largo de su campaña, Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), quien inició en el uso de la palabra, se presentó como el próximo gobernador, joven e incorruptible, que ha sido víctima de ataques y mentiras de sus adversarios, como castigo "por ir ya 15 puntos arriba del segundo lugar".

También insistió en su queja de que la Federación "se queda con 90%" de los recursos que genera el estado y señaló que todos los proyectos de infraestructura que propone serán realizados con un cambio el trato fiscal del gobierno de la República.

Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD, pretendió sacar provecho de la atención que ha ganado a raíz de la denuncia que contra su programa de la "tarjeta rosa" hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que derivó en una averiguación de la Fiscalía General de la República (FGR), por presunta compra y coacción del voto.

El abanderado del PRI- PRD señaló que, así como defendió al estado ante el crimen organizado, ahora sólo él puede defenderlo de la negligencia de un gobierno que desde el Palacio Nacional ataca los programas diseñados para proteger a las mujeres. "Sólo yo puedo defender a Nuevo León para proteger a la democracia que tanto ha costado a México construir", dijo el priista.

Clara Luz Flores Carrales, candidata de Morena, PT y Nueva Alianza, mencionó que quiere ser gobernadora porque puede aportarle valor a Nuevo León, un estado que no merecía seis años de corrupción e inseguridad con Rodrigo Medina, ni seis años de ocurrencias con "El Bronco".

Mencionó que la buscaron todos los partidos para que fuera su abanderada, pero decidió participar por la única vía que permitirá a Nuevo León volver a ser potencia económica con justicia, para que nadie se quede atrás.

Señaló que sólo hay tres opciones para el electorado: construir un puente hacia el futuro con el liderazgo de una mujer con cero corrupción; la que representa el "nuevo Bronco" (Samuel García) o la vía del regreso al pasado, que representan Adrián de la Garza y el panista Fernando Larrazabal.

El abanderado del PAN insistió en que sus adversarios se la han pasado en dimes, diretes y denuncias, sin ponerse a la altura de Nuevo León y sus ciudadanos que merecen respeto, y requiere de un mandatario que le ayude a salir de las grandes crisis agravadas por la pandemia en materia de empleo, salud y economía.

Expresó que a Nuevo León le urge un gobierno incluyente, que atienda y resuelva los males que sufrió el estado en seis años de saqueos con Medina, y seis años con El Bronco, que no rindió los resultados que se esperaban.

El abanderado de Fuerza por México, doctor Emilio Jaques, aseguró: "Yo no tengo compromisos con nadie ni tengo cola que me pisen", mientras que Daney Siller Tristán, de Redes Sociales Progresistas, aseguró que "las encuestas reales" la ponen "18 puntos arriba del segundo lugar".