Entrega México al FBI a dos objetivos prioritarios
Ryan James Wedding es considerado presunto líder de una red de tráfico y trasiego de droga transnacional
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este viernes que el director del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, realizó una visita a México y que partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios.
A través de un mensaje en una red social, el funcionario detalló que Patel tuvo dos reuniones: una con el equipo de la dependencia que encabeza y otra con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.
Aseguró que durante los encuentros con el director del FBI, Kash Patel, y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, "se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países".
Asimismo, señaló que se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.
"Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países".
Reveló que el director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: Ryan James Wedding, alias "Thor", de nacionalidad canadiense, considerado presunto líder de una red de tráfico y trasiego de droga transnacional.
Y Alejandro Rosales Castillo, de nacionalidad estadounidense, quien se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.
