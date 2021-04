Entregan constancia a primera candidata trans en Tamaulipas

Mishel Doratto se convirtió en la primera candidata a alcaldesa trans que recibe su constancia del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Madero.

"Estamos haciendo historia en Ciudad Madero, es para mí algo muy importante que debe darse a conocer", expresó Doratto.

La candidata recibió su constancia en el Comité Municipal Electoral de Ciudad Madero. "Soy la primera mujer trans en representar una candidatura en Tamaulipas", especificó.

Ante la pregunta directa, aclaró que esta situación no le representa ninguna ventaja, porque ella trabajará con propuestas.

"Lo más importante es dar a conocer mi honestidad como persona, que quiero un verdadero cambio para mi ciudad. Estamos trabajando y seguiremos "rabajando", afirmó.

Añadió que se ha sentido muy respaldada, "creo que cualquier persona con las ganas, el entusiasmo y con la preparación, pudiera estar aquí, las autoridades han estado trabajando también para que la igualdad y la equidad exista".

La candidata trans inició su campaña con acciones de rehabilitación de espacios públicos en el fraccionamiento Arboledas, del municipio de Madero.

Ahí conversó con los habitantes del sector y participó directamente pintando juegos infantiles en el área verde.

En contraste con los candidatos de otros partidos, Doratto no realizó un evento masivo o espectacular. Ella eligió la publicación de un video en el primer minuto del pasado lunes y después acudir a una plaza pública a darle mantenimiento a los juegos infantiles.

Otra actividad que realizó Mishel con su equipo de trabajo, fue la de obsequiar croquetas a organizaciones no gubernamentales que protegen a perros y a gatos en situación de calle.

Al preguntarle a Doratto más de su vida, reveló que siempre la ha perseguido ¿el qué dirán?, "pero nunca he permitido que me detengan y puedan apagar mis sueños ni mis propósitos".

Y la frase de campaña que repite una y otra vez a los ciudadanos es la siguiente: "Tú mandas, yo cumplo".