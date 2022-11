Epigmenio Ibarra cuestiona entrevista a Peña Nieto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el expresidente Enrique Peña Nieto diera una entrevista al periódico español EL PAÍS, en donde negó las acusaciones que la Fiscalía General de República (FGR) le impuso por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, las reacciones de los políticos se han hecho presentes en redes sociales.

Peña Nieto indicó que está dispuesto a responder la orden legal en su contra. Sin embargo, indicó que estas acusaciones son "absurdas".

"Por qué tanto gusto de Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari por España? Por negocios, porque no hay tratado de extradición o sólo porque tienen ascendencia 'sefardí'?", escribió el periodista Jenaro Villamil.

"Considerar un "absurdo" las investigaciones en su contra abiertas por la FGR por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, como lo manifestó a El País; no es más que un exceso de cinismo de Enrique Peña Nieto. ¿Y de Ayotzinapa por qué no hablaron?", escribió el productor, Epigmenio Ibarra.

En la entrevista concedida al diario español, el expresidente mexicano indicó sentirse muy cómodo en España, por lo que seguirá siendo residente legal en el país, al menos por cinco años más.

"Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente", afirmó.