Epigmenio Ibarra recibe apoyo de Sheinbaum tras acusación de "Alito"

Criticó los vínculos de políticos mexicanos con grupos ultraconservadores y defendió los principios del cineasta

Por El Universal

Febrero 12, 2026 10:34 a.m.
A
Epigmenio Ibarra / Archivo

Epigmenio Ibarra / Archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al productor televisivo Epigmenio Ibarra, luego de que el senador priista Alejandro "Alito" Moreno lo señaló de haberse robado "corruptamente" 150 millones de pesos.

Sheinbaum critica vínculos políticos con ultraderecha

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo criticó los acercamientos de políticos de México con grupos de ultraderecha, y aseguró que organizaciones vinculadas con los grupos conservadores del mundo no tienen cabida en México.

"Epigmenio siempre ha estado en el movimiento y es un gran cineasta y hombre de principios. Si este hombre ("Alito" Moreno) lo denosta, lo van a aplaudir en la calle", declaró.

Acusaciones y defensa entre Sheinbaum y Moreno

La titular del Ejecutivo federal criticó a la derecha en nuestro país y al conservadurismo.

Expresó que no vale la pena hablar del también dirigente nacional del PRI, tras señalarlo de haber ido a Estados Unidos a reunirse con congresistas republicanos.

"Yo voy a hacer que regreses hasta el último peso de los 150 millones que te robaste corruptamente. Ese dinero es del pueblo de México. Eres una rata corrupta, despreciable, operador del dinero sucio", escribió Moreno en sus redes sociales "Alito" Moreno refiriéndose al productor televisivo.

