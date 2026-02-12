Gobierno recupera mil 126 concesiones mineras

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, reportó que el Estado ha recuperado mil 126 concesiones mineras que corresponden a 889 mil hectáreas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Ebrard destacó la instrucción presidencial de revisar estas concesiones para recuperar las que no tienen exploración, que no han pagado derechos o tienen fines solamente especulativos.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, explicó que se ha continuado con el trabajo de recuperación para evitar la especulación y el uso de los bienes nacionales de una manera indebida.

"Ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan concesiones; también ha habido disposición por parte de la industria", apuntó.

Dentro de estas concesiones también se han recuperado cerca de 250 mil hectáreas en áreas naturales protegidas.