Equipan centro temporal para pacientes no Covid

Ante el incremento de pacientes contagiados por coronavirus que hoy tienen saturados los hospitales en el Estado de México, el gobierno mexiquense puso en operación la Unidad Temporal de Rehabilitación para pacientes no Covid, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, para contar con más lugares en las clínicas designadas para atender a personas infectadas.

Desde el inicio de la pandemia, este espacio se tenía contemplado para atender en casos de extrema urgencia por demanda de camas para el cuidado de enfermos.

Actualmente, la ocupación hospitalaria en el Estado de México es de 82%, aunque hay algunos espacios que llegaron al límite de su capacidad. De acuerdo con las autoridades, en la actualidad existen 8 mil 792 personas hospitalizadas en el Valle de México.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud estatal, Gabriel O'Shea Cuevas, informó que en el centro se dispone de 200 camas, 25 centrales de enfermería, farmacia con 245 claves de medicamentos, ropería, vestidor, insumos, equipos de protección personal y equipamiento necesario para los que reciban referencia médica de los hospitales a cargo del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Esta unidad temporal alberga un módulo de pruebas de detección rápida, para evitar riesgos de contagio entre el personal, pacientes y sus familiares. El lugar cuenta con 80 recursos humanos, entre médicos, enfermeras, laboratoristas, terapeutas, sicólogos y trabajadores sociales.

Por el momento, únicamente recibirá a pacientes del Valle de Toluca que no tengan síntomas o que no se hayan contagiado de coronavirus.

El funcionario estatal comentó que esa infraestructura permite realizar la reorganización hospitalaria para dar agilidad a la demanda de atención de pacientes no Covid, pues varios de los inmuebles designados para atender la contingencia sanitaria se encuentran saturados.

El sistema de salud mexiquense está capacitado y fortalecido en esta nueva fase aguda de la pandemia, afirmó.

Situación en la capital. En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hay una ocupación de 83% en los hospitales de la capital del país, con 6 mil 341 hospitalizados, de los cuales mil 674 están en terapia intensiva. Mientras tanto, en todo el Valle de México hay 8 mil 792 personas.

En ese sentido, dijo que hay mil 545 camas disponibles y que están buscando ampliar todavía más la capacidad en el Valle de México, con la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital General de Tláhuac del ISSSTE.

La Secretaría de Salud capitalina estaría sumando 30 camas más de intubación en el Hospital General Villa.

Por su parte, Eduardo Clark, director General de la Agencia Digital, explicó que la Zona Metropolitana del Valle de México aún se encuentra dentro del escenario medio de que habrá 8 mil 907 camas ocupadas para el 6 de enero, tal como lo indica el modelo epidemiológico.

"Estamos dentro del escenario azul, que es el medio que nos pronostica seguir creciendo cuatro a cinco días más, y estamos dentro de ese escenario con tasas de cambio que se van reduciendo ligeramente en los siguientes días.

"Hasta ahora, se están comportando las proyecciones como las dejamos claras. Sí, tenemos otro punto el 11 de enero, pero la mayoría de las proyecciones indican que seguimos creciendo una semana más", explicó.

Agregó que la ocupación de las camas con intubación también se encuentran dentro de las proyecciones, ya que hay 2 mil 169 camas ocupadas y, en caso de seguir con el crecimiento, sería el 8 de enero cuando se lleguen a 2 mil 341.

La mandataria capitalina explicó que la semana que concluyó fue la de más ingresos hospitalarios desde el inicio de la pandemia, con 3 mil 629 personas, pero que la tasa de crecimiento "ha ido disminuyendo su velocidad".

Agregó que en las altas hospitalarias tuvieron mil 719, número similar a las de la tercera semana de diciembre, pero reconoció que el tiempo de permanencia de los pacientes es más largo que en mayo, por lo que está contribuyendo a que permanezcan más tiempo.



