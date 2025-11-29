Ernestina Godoy hace los primeros cambios en FGR

Luego que Ernestina Godoy Ramos, asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) como encargada de despacho, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, se realizaron los primeros cambios en la dependencia.

Fuentes del Gobierno Federal confirmaron a EL UNIVERSAL que Héctor Elizalde Mora, fue nombrado como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en sustitución de Felipe de Jesús Gallo, quien en 2024 expresó que México era "campeón mundial" de producción de fentanilo y después rectificó.

También fue designado César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en lugar de Alfredo Higuera Bernal.

Los nuevos titulares han trabajado con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch; Oliveros Aparicio lo hizo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Elizalde Mora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Sheinbaum confirma oferta de embajada a Gertz Manero Ernestina Godoy encabezará la FGR de forma provisional

Elizalde Mora se desempeñó en la SSC-CDMX cuando García Harfuch estaba al frente de la dependencia, fungió como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial y se desempeñó como encargado de despacho tras el atentado que sufrió García Harfuch en 2020.

El nuevo titular de la AIC es licenciado en Derecho, de 2010 a 2015, se desempeñó como director general de apoyo táctico en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entre 2015 y 2016, ejerció el cargo de director general de Inteligencia Operativa en la Segob, también laboró hasta mayo de 2019 en la FGR como director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales.

Oliveros Aparicio ejercía el cargo de titular de Planeación y Análisis de la SSPC, también fue coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la SSC-CDMX.

Godoy asume como encargada de despacho de la FGR

El viernes pasado, Godoy Ramos señaló que presentó su renuncia al cargo de consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñó desde el 1 de octubre de 2024.

En redes sociales manifestó que tras la presentación de su renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, fue nombrada como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC).

"Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional, servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia", aseveró la abogada.

También agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, por la confianza que depositó en ella para acompañar este gobierno y ser parte del proyecto histórico de la cuarta transformación.

"Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo", enfatizó la ahora encargada de despacho de la FGR.