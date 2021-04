"Error de voluntaria podría ser montaje"

Ciudad de México.- Luego de que este fin de semana se viralizó un video en redes sociales en el que una voluntaria simula vacunar contra el Covid con una jeringa vacía a un adulto mayor en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se debe de investigar si no fue un montaje, y acusó que fue una exageración de los medios de comunicación la difusión que le dieron al caso.

"Hay un caso en donde están poniendo una inyección, se han aplicado aquí en la Cd. de México, donde fue este incidente, como un millón 200 mil vacunas. Entonces, de repente un caso lo vuelven nota nacional.

"¿No le parece grave?", se le cuestionó. "No, lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco a un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza. Me llamó la atención.

"Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que haya sido, ¿qué?, ¿esa es la gran noticia?, ¿no les parece una exageración?".

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, comentó que esta situación pueda terminar en un asunto penal: "Vamos a ver qué tan aparatosa es la explicación y no descartamos ninguna hipótesis, desde un error humano o un montaje en el que personas externas pudieran estar involucradas en inducir una conducta inadecuada, y si se documenta puede tener carácter penal y extenderse a personas partícipes, incluso como autores intelectuales".

Dijo que saben muy bien quién es la voluntaria y que tienen documentados a todos los que participan en el programa de vacunación.

Por separado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó que "es importante que se haga una investigación, y estamos ahí en lo que requiera el Instituto Mexicano del Seguro Social y quien realice esta investigación, para que se sepa exactamente por qué se dio esta circunstancia".

Ayer por la noche el Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que se trató de un "error humano" que se atendió de inmediato pues al final, la persona recibió la vacuna de manera correcta.

El Instituto ofreció una disculpa pública por lo ocurrido y se comprometió a revisar los procedimientos de capacitación.