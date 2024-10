Errores no invalidan la reforma: Sheinbaum

Ciudad de México.- Luego de que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, admitió que se cometieron errores al dictaminar la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se van a corregir los errores, pero que éstos no invalidan la reforma al Poder Judicial.

Así lo señaló al responder sobre los comentarios que hizo Monreal Ávila de que el artículo 94 y el 97 de la Constitución se contradicen en cuanto al método para elegir al presidente de la SCJN, así que prometió corregir el error.

En conferencia de prensa, la Mandataria reconoció que no se revisó previamente la reforma cuando se envió, pero reiteró que pese a eso “la reforma va”.

“Por lo que me comentó hoy (miércoles) Ernestina Godoy [titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal], no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces así como está. Y entiendo que es solamente un caso en donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no, no se revisó previamente cuando se envió y, bueno, hay que corregir esa parte; pero, de todas maneras, no invalida la reforma”, argumentó.

Afirmó desconocer los detalles de la reunión que sostuvo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña Hernández, para restablecer el diálogo.

“Me enteré por las redes de esa reunión, no tengo conocimiento de la reunión, no sé qué se trató ahí. Fue una decisión del presidente del Senado”.