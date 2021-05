"Es el pueblo quien decide, no el INE", dice AMLO sobre Evelyn Salgado

A pregunta expresa de si no se trata de un caso de nepotismo que Morena haya designado a Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, como su candidata a la gubernatura de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es el pueblo quien decide, no el Instinto Nacional Electoral (INE), ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que ya ha hablado del tema por lo que reiteró que "hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero, del pueblo de Michoacán y del pueblo de México".

"No podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos, es el pueblo es el que manda, es el pueblo el que decide, eso es la democracia, no los medios de información con todo respeto, no los gobernantes con todo respeto, no el INE, no el Trife, con todo respeto.

"El pueblo es soberano en la democracia, es el que manda. Habrá elecciones, van a ir los ciudadanos a participar a depositar una boleta, voto libre secreto, esa es la democracia representativa y vamos a esperar a que el pueblo decida, y que nadie se ofusque ni se ponga nervioso, hay que tenerle confianza al pueblo, eso es todo, es tan sencillo", indicó.

-"¿Quiere decir qué usted ha puesto de lado su intención de moralizar al país por la voluntad del pueblo?", se le cuestionó.

-"Ya hablé y no voy a caer en ninguna provocación", respondió.

"No es ninguna provocación, sino preguntarle", se le insistió.

-"No voy a responder tu pregunta porque no quiero hacerle el caldo gordo a los conservadores, a los del partido conservador, eso sí puedo decir que hay un partido conservador", dijo.

El presidente López Obrador señaló que como nadie se siente miembro del partido conservador y no tiene registro, "pues ni modo que me vayan a infraccionar".

Este sábado 1 de mayo, Morena dio a conocer una encuesta en la que Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, resultó como la mejor posicionada, por lo que sería su candidata a la gubernatura de Guerrero.