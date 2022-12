¿Es ilegal la venta de musgo o heno?, esto dice la Semarnat

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Ya está cerca el puente Guadalupe-Reyes, y es común que en la mayoría de los hogares mexicanos los adornos navideños, pero a veces olvidamos o desconocemos el impacto ambiental que tiene este tipo de acciones.

No se trata de dejar a un lado las tradiciones navideñas, sino de modificar nuestros hábitos mediante acciones sencillas como no utilizar musgo, heno, piñas, acículas y orquídeas.

¿Es ilegal comprar y vender musgo o heno en México?

La comercialización del musgo, como el heno, planta comúnmente utilizada para decoraciones navideñas, es ilegal en México, así lo marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente.

Está prohibida la extracción de cualquier especie o material de los bosques que no cuenten con un permiso y un programa de manejo.

Algunas sugerencias de la Semarnat para perpetuar las tradiciones navideñas sin dañar el medio ambiente son:

Adquiere un árbol navideño con los productores nacionales en las plantaciones de diversas variedades de pino que existen en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, entre otros estados.

---Renta un árbol navideño para darle larga vida

Elabora un árbol navideño con materiales desechables como PET, cartón, revistas viejas, madera, tela y muchos otros más. Ármalo de tal manera que puedas reutilizarlo los años siguientes.