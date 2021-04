"Es inminente el riesgo de tercera ola de covid"

Ciudad de México.- A 13 meses de que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se diagnosticó el primer caso de Covid-19 en México, el director de ese centro, Jorge Salas Hernández, llamó a la sociedad a entender que la pandemia no se ha acabado, que si bien han disminuido los contagios y las defunciones, el riesgo de una tercera ola es inminente si no se mantienen las medidas de prevención.

En entrevista, el director del INER dijo que pese a que ya inició la vacunación contra el SARS-CoV-2, no se puede pensar que el biológico tendrá resultados mágicos, sino que la protección aumenta con la aplicación de las dos dosis, por lo que se deben mantener los esfuerzos por usar cubreboca, lavarse las manos de manera continua y evitar aglomeraciones en espacios públicos y cerrados.

"Quizá es repetitivo, pero debemos cuidarnos, reflexionar sobre nuestras acciones, porque la situación aún es difícil, la infección está todavía, los contagios están, las vías de transmisión ya las conocemos y mientras más nos agrupemos, entre con más gente conviva, el riesgo va a aumentar, es imprescindible que mantengamos el distanciamiento social, las medidas de prevención universales y cuando nos vaya tocando, acudir a la vacunación, eso sí, no podemos creer que la vacuna es una poción mágica, no debemos bajar la guardia", comentó.

Salas Hernández destacó que la población puede estar cansada del confinamiento, de no salir de vacaciones, de usar cubreboca y mantener la sana distancia, pero por el momento es lo más efectivo contra la propagación del virus.

"Otros retos son propiamente de prevención, en estos periodos vacacionales estamos acostumbrados a andar por diferentes lados y el riesgo de contagio es altísimo, le pido a la población que se cuide, por su bien y el de sus familias, seamos conscientes de que la pandemia está vigente, el riesgo que tenemos si no nos cuidamos es muy alto y una vez contagiados no sabemos la gravedad con la que se pueda presentar la enfermedad, y hemos visto el número de defunciones, por eso es importante ser conscientes y sumar esfuerzos para juntos acabar con esta epidemia.

También me gustaría reconocer la gran labor que ha hecho el personal médico en todo el país y por supuesto en el INER, lo que han hecho no tiene antecedentes en los últimos 100 años y su actuar ha sido ejemplar. En el INER es personal médico altamente especializado en el campo de la medicina respiratoria y todo ese conocimiento lo han aplicado en la atención de los pacientes, y pese a estar a más de 13 meses a partir del primer caso que se diagnosticó en México y fue en el INER, la verdad es que no han decaído ni en su interés ni en su responsabilidad ni en su profesionalismo, lo único que puedo decir es gracias.