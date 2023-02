Es legal la compra y venta de ajolotes en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- En México se encuentran 17 especies de ajolote distribuidas en el noreste y centro del país; de estas, 16 son endémicas, lo que representa más del 85% del total de especies de Ambystomas que habitan en el país y en el marco del Día del Ajolote, aquí una explicación si es legal o no la compra de este anfibio.

El género Ambystoma (ajolote) está constituido por 33 especies descritas, las cuales se distribuyen en Norteamérica, desde el suroeste de Alaska y sur de Canadá, hasta el Altiplano Mexicano.

De las 16 especies endémicas, 15 se encuentran listadas dentro de la NOM-059- Semarnat-2010 en alguna categoría de riesgo; tres están clasificadas como amenazadas (A) y las 12 restantes como sujetas a protección especial.

"Hace unos tres años había pocos lugares que vendían ajolotes de forma legal, pero esos pocos vendieron una cantidad suficiente para que a quienes los adquirieron se les reprodujeran, una manera de deshacerse de ellos es ir a venderlos", dice para EL UNIVERSAL, el biólogo y encargado del área de reproducción del ajolote del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), Arturo Vergara.

Un ajolote llega a tener un tamaño de hasta 20 centímetros a partir de su segundo año de vida y puede reproducirse perfectamente desde entonces y tener hasta 1500 huevos, por esta razón y a decir del experto, quienes compraron ajolotes hace unos años ahorita pueden tener una gran producción de esta especie y ponerla en venta sin que esto signifique que esta acción esté avalada por la ley.

Se debe buscar criaderos avalados por Semarnat, en las Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento para la Vida Silvestre (UMA).

Aunque no es una especie en peligro de extinción, debido a que es su hábitat el que se encuentra en riesgo y por ende genera un impacto negativo para toda la biodiversidad, en el caso de Xochimilco por el ruido ambiental, desechos químicos, basura e introducción de especies exóticas, sí es necesario respetar que la especie debe ser adquirida de forma legal.

"Hay muchos lugares que los venden de forma lícita y otros donde se venden ajolotes criados en casa o cautiverio, y la única diferencia es que alguien no hizo sus trámites y eso lo vuelve ilegal, aunque el origen sea el mismo".

Como todas las especies, el ajolote tiene su cuidado, pero no es algo difícil como muchos podrían pensar. "Es como un pez. Cuando hace mucho calor son muy sensibles y los hongos empiezan a comerse su piel. Si no se atiende rápido, sí se puede morir. Se tratan igual que un pez", señala Arturo Vergara.

El biólogo menciona que esta especie no debe tener un espacio "puro" sino similar a su hábitat natural. En cautiverio, el ambystoma mexicano recibe cuidados que, de acuerdo con los expertos, son un proceso muy sencillo, "no necesita un espacio grande para nadar porque prácticamente está quieto todo el día. No viven en agua estéril limpia como los peces de arrecife.

"Viven en condiciones casi de drenaje. Enterrados en lodo. Viven en contacto con hongos, bacterias, gases nitrogenados; o sea, la putrefacción absoluta y viven bien. Para tener buenos resultados del manejo hay que mantenerlos en condiciones casi iguales a su hábitat.

No es necesario ponerles agua clorada, con sales o burbujas por todos lados, sino lo más similar a su hábitat", apunta Arturo Vergara.

El doctor José Antonio Ocampo Cervantes, que encabeza el proceso de conservación del ambystoma en el CIBAC resalta que a la sociedad en general le encanta ver a este anfibio en los colores rosado o albino, siendo que el más cercano al original es el de color negro.

"Nuestro trabajo es conservar el patrón genético. Vigilar que la variabilidad genética se conserve lo más cercano a la población silvestre porque es el genotipo y fenotipo real. Aquí (en CIBAC) tenemos el 85% de variabilidad".

El experto asegura que hay poblaciones en cautiverio que tienen un 30 o 40% de variabilidad, y eso es muy bajo. "Esos animales ya no los puedes reintegrar porque estarías metiendo animales con un problema genético".

"Hay hasta como un racismo entre los ajolotes porque las personas prefieren ver a un ajolote de ornato dorado, rosado o albino".

"El ajolote es una 'especie sombrilla', es decir, son carismáticas, entonces esta zona (donde habita) se va a dedicar a la conservación y todo lo que hay en esa zona se conserva".

La Universidad Nacional Autónoma de México señala que las especies sombrilla son aquellas que "resultan significativas porque sus requerimientos (de espacio, alimento, posición en la cadena trófica, etcétera) son lo suficientemente demandantes, y la extensión de territorio que ocupan es lo suficientemente amplia como para incluir los territorios de otras especies de la comunidad a la que se busca proteger".