"Es necesario poner orden en el sector"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica busca poner orden en el sector, en el cual no está prohibida la inversión privada, pero con ganancias razonables.

"Tenemos que terminar de poner orden. Y sí, tiene que haber negocios en México y no hay ninguna prohibición, no hay ningún obstáculo para invertir y para hacer negocios con ganancias razonables, [pero no hay que] atracar, no robar, cero corrupción, desaparecer el influyentismo por completo", dijo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, criticó que en el pasado hasta "líderes de izquierda" de países europeos hacían gestiones en México en favor de empresas extranjeras y les pagaban para eso. "Venían aquí todos, como si México siguiera siendo tierra de conquista y a saquear.

"Eso ya se terminó y no le hace que les dé coraje, que se enoje la dirección editorial de El País o el New York Times, o del Washington Post o del Financial Times, el Wall Street Journal, no, no, no. Si necesitan explicación, se las damos", dijo el mandatario.

"Como le decía al señor gerente de Iberdrola cuando hablé con él: ´Oiga, vamos a entendernos porque nos han ofendido, independientemente de que han abusado llevándose ganancias extraordinarias, ¿cómo es que contratan de empleado a un expresidente de México, empleado de su empresa?´".

El mandatario destacó que se tiene que rescatar a las empresas del Estado como CFE o Pemex, porque "el petróleo es la sangre de México, es la historia de nuestro país.

"En el caso de la eléctrica, ahí avanzaron más porque se llegó a comprar 50% de la industria. Entonces, ahora lo que queremos es: sin que dejen de participar los particulares, consolidar a la CFE y que ya se detenga la política entreguista. Eso es lo que se está haciendo", indicó.