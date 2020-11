Es un crimen lo que el gobierno mexicano le hizo a la ciencia: Krauze

El historiador Enrique Krauze indicó esta noche, en el marco de la FIL de Guadalajara, que lo que ha hecho el gobierno mexicano a la ciencia en México, "es un crimen", por eso hizo un llamado a enfatizar en la ciencia; esto, en referencia a la desaparición de fideicomisos, de los cuales 109 apoyaban a diversas instituciones y centros de investigación científica, que, en los últimos meses estuvo en el debate nacional y provocó un fuerte rechazo de la comunidad científica en el país. Además, sentenció que el manejo de la crisis sanitaria ha sido irresponsable.

"Permítanme enfatizar: Ciencia, ciencia, ciencia. Es un crimen lo que ha hecho de manera oficial el gobierno no sólo a las instituciones de investigación científica en medicina y otros campos sino también lo que ha hecho a la ciencia, al prestigio y al sitio de la ciencia en el siglo XXI", dijo Krauze durante la primera mesa "El virus como metáfora" del coloquio De muro a muro: "2020: El nuevo (des)orden post viral", que se realiza el 28 y 29 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Asimismo, dijo que los más de 100 mil muertos por Covid-19 en México, no son sólo números. "Y nuestras autoridades se mantienen en silencio, con un manejo irresponsable de esta inmensa tragedia que está sucediendo ahora mismo mientras hablamos".

Krauze añadió que lo que se necesita en la televisión y en la radio mexicanas es debatir sobre cómo la pandemia afectará la vida nacional, pero la polarización que existe no lo ha permitido. "Necesitamos debatir cómo afectará nuestra forma de aprender. Hace décadas, hablábamos de universidades. ¿Son las universidades resabios del pasado? ¿Qué hará el Covid con las universidades y con las escuelas? Con nuestra forma de trabajar, de aprender, con la forma en que nos relacionamos: ése es otro punto enorme", dijo.

Si bien, señaló, se han estado publicado artículos y ensayos sobre estos temas, le gustaría que en México se debatiera sobre estos temas, así como de los efectos económicos. "Estos son aspectos de la pandemia que necesitan ser abordados en el debate público. Y, por desgracia, por la polarización que vivimos en México, como en otras partes -pero de manera muy aguda en México-, no hay debate público sobre estos temas".

Y añadió: "Ni sobre el tema más importante de todos: la situación de la salud en México. Porque, a este momento, tenemos ya a más de un millón de personas infectadas y cien mil personas que han muerto de Covid. Éste es un llamado al debate público sobre estos temas".

La conversación en la que también participó el escritor holandés Ian Buruma y Paloma Vargas, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, forma parte de FIL Pensamiento, en el que participarán pensadores, teóricos, intelectuales, economistas y activistas como el Premio Nobel de la Paz y expresidente interino de Egipto después de la Primavera Árabe, Mohamed Elbaradei.

"El tema del Covid nos hace recordar y repensar por qué la pandemia de influenza de 1918, la gripa española, no dejó una marca indeleble. ¿Por qué no produjo una suerte de alerta global permanente, una conciencia más generalizada de la importancia de la ciencia en nuestra vida? Quizás fue el efecto de la Segunda Guerra Mundial, una catástrofe que le restó presencia, pero aun así hubo 500 millones de personas infectadas: un tercio de la población mundial, y murieron 50 millones de personas. Deberíamos haber aprendido. ¿Por qué no fue así? ¿Por qué creímos que las epidemias eran cosa de hace muchos años, de tiempos bíblicos, de la Europa medieval o del siglo XVI y XVII?", indicó Krauze.

El historiador señaló que a lo largo de la Historia en México se han hecho grandes esfuerzos y avances científicos en beneficio de la salud. Además, la literatura también se ha ocupado de los fenómenos epidemiológicos como "El amor en los tiempos del cólera" o "La peste", pero nada en el arte o en la literatura, o en la Historia, logra acercarse ni vagamente a los grandes temas y obsesiones del Siglo XX, que fueron, entre otros, las guerras mundiales.

"Incluso la palabra pandemia es algo nuevo, inaudito, que nos tomó por sorpresa, aun cuando hubo unos cuantos profetas. Mi punto es que había una suerte de punto ciego en nuestra conciencia histórica y eso constituye un misterio para mí. Eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo será recordada esta pandemia? Espero que sea recordada como la terrible tragedia que es. Una tragedia en curso, además, dado que no sabemos cómo o cuándo terminará, o si terminará. Pero cuando termine espero que su resultado derive en un gran salto en nuestro respeto por la ciencia, y en el prestigio de la ciencia en tiempos en que incluso el valor de la ciencia ha sido puesto en duda por políticos populistas", dijo.

Krauze sostuvo que espera que se reconozca la necesidad de intensificar las iniciativas globales para enfrentar el cambio climático y espera que haya una cooperación global más rápida y efectiva.

Por su parte, el escritor holandés, radicado en Estados Unidos, dijo que ha mermado en la confianza de las autoridades, aun así, la elección presidencial fue muy cerrada. "Uno pensaría que el manejo de la pandemia de Trump habría dado condiciones para un triunfo Demócrata arrollador. No fue así: parece haber tenido un impacto muy pequeño en los votantes. Y la mayoría de los que votaron por o contra Trump no mencionaron en realidad el Covid como razón principal de su voto".