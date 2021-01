Es una venganza personal de Sheinbaum, dice Raymundo Collins

El extitular del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, calificó como una venganza personal de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la persecución e investigación que hay en su contra.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que no tiene casa, sus cuentas de banco están aseguradas y que tiene una orden de aprehensión indebida, "sé que me están buscando otras dos o tres cosas, porque la señora quiere verme tras las rejas".

"Después de un año y 16 días no he salido al aire a hacer comentarios alguno sobre esta circunstancia jurídica que el gobierno de la Ciudad de México a encabezado en mi contra. Es una venganza personal que no ha tenido límites, que no ha tenido fundamentos legales más que inventados... Ha habido una persecución absoluta y brutal en contra mía y no puedo mencionar más que a la cabeza del Gobierno de la Ciudad de México, porque si no habría forma de hacer las cosas que han hecho contra mí", dice Raymundo Collins.

Precisó que el 14 de enero y 18 de marzo se le dio a conocer al Ministerio Público la dirección en donde vivía, a pesar de que es pública y que tiene acuses de recibidos; añadió que "es mentira lo que dicen que no sabían, que no me pudieron citar y que no he acudido a las cuestiones a las que se me citaron".

El también exsecretario de seguridad de la CDMX afirmó que legalmente está disponible y comenzará a responder a las acusaciones en su contra.

"Es una venganza, todo lo que han hecho, lo que he relatado es la vista. Me quitaron permiso de portación de armas, me quitaron escoltas, me quitaron mi casa, me quitaron mis cuentas de banco, me quitaron mi libertad, me quitaron mi oportunidad de caminar libremente como cualquier mexicano.

"No estoy tanto como escondido, pero no voy a permitir que esta gente me meta a la cárcel y me maten como piensan, como dicen", dijo.