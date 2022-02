Especialistas advierten de riesgos por militarización de la GN

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Especialistas en seguridad y derechos humanos advirtieron a senadores sobre los riegos de aprobar una reforma del Ejecutivo Federal que pretende que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que ello fomentaría la opacidad en la institución y la militarización de la seguridad pública del país.

En el marco de la presentación del Segundo Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, se expuso que de agosto de 2019 cuando dicha corporación tenía alrededor de 56 mil elementos se incrementó a 113 mil elementos en diciembre de 2021.

De estos, más de 110 mil elementos, 73 mil son elementos de la Sedena, 17 mil de la Marina y 23 mil son expolicías federales. En este rubro, la propia corporación no informa sobre el reclutamiento de elementos civiles, por lo que los incrementos del estado de fuerza corresponden a "transferencias".

La presidenta de Causa Común, María Elena Morera, advirtió que con este proceso se darán más a violaciones a los derechos humanos en el país.

Expuso que, de diciembre de 2018 a junio de 2021, el Ejército acumulaba 914 quejas ante la CNDH, mientras que la Marina acumulaba 341; por su parte, la GN acumulaba 487 quejas, a pesar de haber iniciado operación a mediados de 2019.

Las tres instituciones sumaban 1,742 quejas, que incluyen casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.

Cabe resaltar que, de las 487 quejas contra la Guardia, solo 1 ha derivado en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, indicó que la Guardia Nacional no lleva a cabo un trabajo de inteligencia para la detención de presuntos delincuentes.

Asimismo, agregó, no existe una justificación en el despliegue de los elementos de seguridad, ya que la Ciudad de México tiene más miembros de la Guardia Nacional, que estados con mayores índices de violencia.

Indicó que el grueso de su personal de la Guardia Nacional no cobra en esa institución, sino en el Ejército o en la Marina, lo que va en contra de lo que dice la ley que la creó, porque es personal militar que está prestado a esta nueva instancia creada. "Es una simulación" porque dicen que, de carácter civil, pero en la práctica es completamente militar.

"Es la manera de resolver este entuerto administrativo es uno de los motores de la iniciativa del presidente de la República", apuntó.

El integrante del Colectivo Seguridad Sin Guerra, Javier Romero, destacó la opacidad en el manejo del presupuesto destinado a la guardia nacional.

Agregó que, en materia presupuestal, tan solo para la Guardia Nacional, se contempla un presupuesto de 60 mil millones de pesos para 2022, lo cual es equivalente al presupuesto conjunto que tendrán para este año la Universidad Nacional Autónoma de México (44,823 millones) y el Instituto Politécnico Nacional (18,641 millones).

El senador Emilio Álvarez Icaza, indicó que la reforma que se quiere presentar a la Guardia Nacional, para que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es para legalizar una violación a la Constitución.