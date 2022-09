Especialistas critican postura de López-Gatell sobre uso de cubreboca

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el gobierno federal no tiene que declarar que el cubrebocas deje de ser obligatorio "porque nunca lo fue", especialistas criticaron los dichos del encargado de encabezar las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia en el país.

"El cubrebocas es útil mayormente para evitar que los virus respiratorios, no sólo SARS-CoV-2, sino otros, salgan de la vía respiratoria, de boca, nariz, garganta, de una persona que esté infectada hacia las demás personas, pero es de mínima utilidad, o de utilidad limitada, para evitar que lleguen esas gotículas de virus a la persona que no está infectada", dijo López-Gatell.



El doctor Arturo Erdély calificó, en su cuenta oficial de Twitter, la declaración como una "burrada", ya que, explicó, "equivale a decir que las mascarillas solo filtran de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro"; resaltó que "si así nos fue" con este personaje, más vale usar mascarilla en lugares públicos cerrados.



"La burrada que dijo hoy @HLGatell equivale a decir que las mascarillas, solo filtran de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Pero así nos fue con este personaje y sus consejos Más vale prevenir que lamentar, usa mascarilla en lugares públicos cerrados", escribió.



Por su parte, el doctor Francisco Moreno Sánchez, en su cuenta de Twitter, resaltó que existe una "urgencia" por dejar de usar cubrebocas, por lo que dio tres razones para seguir usándolo.



Detalló que "la pandemia por Covid-19 no ha terminado los casos vienen en descenso, la mejor manera de evitar nuevas variantes es vacunarse y usar cubrebocas, esto disminuye la transmisión y nuevos contagios".



"La falta de exposición a virus respiratorios comunes disminuyó en forma importante durante los dos inviernos de pandemia, por lo que se prevé una alza en el número de casos de influenza, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, etc. Usar el cubrebocas protege de todos ellos".



Y por último, explicó que en países asiáticos donde el cubrebocas se usa en forma rutinaria desde hace años se ha tenido las tasas más bajas de mortalidad por infecciones respiratorias.



Por su parte, el doctor Héctor Rossete compartió las declaraciones de López-Gatell en su cuenta de Twitter y lo criticó por las muertes "que se pudieron haber evitado".



"Después del eterno velorio en que nos tuvieron sometidos, las muertes que se pudieron haber evitado y el mal manejo de la pandemia exhibido. Nada de lo que diga esta persona tiene sentido", escribió.