Espera CDMX información de Sedena para fecha de vacunación

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que hasta el momento no hay fecha determinada para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 al personal médico de la Ciudad de México y dijo esperar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le informe este lunes cuándo llegarán.

En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si ella se aplicará la vacuna, aunque ya estuvo enferma. Ella respondió que esperará cuando le corresponda según su grupo de edad, pues tiene 58 años.

"Los primeros que se tienen que vacunar son los que están al frente de la pandemia, el personal de salud... No porque seamos servidores públicos vamos a tener una condición distinta al resto de la población. Yo tengo 58 años, entonces me vacunaré cuándo me corresponda", dijo.

Por otro lado, criticó que los gobernadores de la Alianza Federalista han tomado el coronavirus como un tema electoral.

"Hay un criterio muy claro por parte de la Secretaría de Salud (sobre la vacunación) y el presidente sobre estos criterios y nosotros nos vamos a pegar a estos", comentó.