Esposa de alcalde asesinado en Uruapan denuncia ataque mortal

El mensaje de Grecia Quiroz conmovió a los presentes en el homenaje al alcalde Carlos Manzo.

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 06:35 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Durante el homenaje póstumo del alcalde Carlos Manzo celebrado este domingo en Uruapan, Michoacán tras ser asesinado en un ataque directo la noche de este sábado Grecia Quiroz García emitió un mensaje donde destacó la lucha de su esposo: "no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad... Sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy".

Además, agradeció el apoyo del pueblo y señaló que seguirán con el legado que inició su esposo.

"Hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida porque sé, sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería pero que hoy truncan ese camino. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su, no apagarán esta lucha... Seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero", dijo ante los presentes.

Jenaro Villamil compartió el video con el reclamo de Grecia Quiroz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado este sábado en un evento público, poco después de departir con su familia y su hijo de brazos.

Manzo había denunciado varias veces la inseguridad y la falta de apoyo de la federación. Había sido vocal en cuanto a que el CJNG tenía una amenaza en su contra.

El Universal

El mensaje de Grecia Quiroz conmovió a los presentes en el homenaje al alcalde Carlos Manzo.

