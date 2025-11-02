PAN demanda justicia por asesinato del alcalde de Uruapan

logo pulso
Noviembre 02, 2025 02:35 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, condenó enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, "quien fue víctima de un nuevo episodio de violencia que refleja la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país", y exigió que se haga justicia y no haya impunidad.

"Condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Una vez más, un asesinato contra quien levanta la voz por el secuestro de nuestro país. Una vez más, contra quien pidió ayuda al gobierno y no fue escuchado. Desde Acción Nacional hacemos un llamado de justicia. ¡México merece vivir en paz!", expresó Romero Herrera.

El dirigente nacional panista subrayó que el homicidio del alcalde no es un hecho aislado, sino un reflejo del abandono y la indiferencia del Estado frente a la violencia que golpea a miles de familias mexicanas.

"La inseguridad no distingue colores ni partidos. Hoy las familias viven con miedo, en Michoacán, en Veracruz, en Zacatecas, en Sinaloa, en Guerrero, en todo México. Lo que está en juego no es la política, es la vida de las personas, es la paz de nuestras comunidades y el derecho a vivir sin temor", señaló.

Romero Herrera afirmó que ante el clima de violencia que atraviesa el país, Acción Nacional refrenda su compromiso con la defensa de la patria, la familia y la libertad, "tres valores que forman parte del relanzamiento nacional del partido".

