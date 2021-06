Esposo de candidata de Morena muere luego de atentado en Cuitzeo, Michoacán

José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de la coalición Morena-PT para la Presidencia Municipal de Cuitzeo, Michoacán, perdió la vida luego de ser atacado a balazos.

La Fiscalía de Michoacán fue la encargada de confirmar el fallecimiento de Pérez Aguilar, que presentaba heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

José Marcelino Pérez Aguilar fue trasladado a un hospital de Charo, donde fue intervenido quirúrgicamente y por más de 72 horas se debatió entre la vida y la muerte.

De acuerdo con los reportes, la agresión se registro a las 23:20 horas cuando Elia Milán y su familia salieron de Mariano Escobedo con dirección a Cuitzeo. Ahí, un grupo de personas a bordo de una motocicleta y un automóvil disparó contra ellos.

A través de redes sociales, la candidata informó que se encontraban bien; sin embargo, señaló que no podía dar más detalles de lo ocurrido.

"Quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales", expresó.

Además, la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública confirmó un detenido presuntamente relacionado con el atentado a la familia de la candidata, pero, aún no se ha revelado su identidad.

Francisco Díaz Rodríguez, candidato a síndico, dijo que Milán Pintor fue amenazada dos meses atrás para que abandonara la candidatura, pero en aquel entonces "únicamente escuchó y colgó su teléfono. Me lo comentó en su momento; sin embargo no hicimos caso".

Raúl Morón Orozco, dirigente estatal de Morena, condenó los hechos de violencia que ocurrieron y exigió justicia por el asesinato.