Esquivel lamenta dichos misóginos en contra de Galia Borja en Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, reprobó los comentarios misóginos de algunos analistas en torno al voto emitido por su colega, Galia Borja Gómez, quien se integró a la junta de gobierno en enero del 2021, tras ser ratificada por el Senado de la República.

En su cuenta de Twitter, Esquivel expresó su molestia por la falta de seriedad en las expresiones de expertos que opinaron sobre la decisión de política monetaria, en la cual Galia Borja votó al igual que Gerardo Esquivel por mantener la tasa de referencia en el mismo nivel de 4.25%.?"Ojalá los analistas económicos fueran más serios y dejaran de lado este tipo de comentarios con tintes misóginos", lamentó en un mensaje en el que retoma lo que escribió Carlos Ramírez, quien es hermanastro de Luis Videgaray.?Ramírez fue funcionario en la Secretaría de Hacienda, después se desempeñó como vocero en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), luego director de comunicación social en Petróleos Mexicanos (Pemex) y posteriormente presidente de la Consar.

Hoy Banxico dio a conocer que el órgano colegiado decidió por tres votos a favor y dos en contra (Borja y Esquivel), subir el costo del dinero en 25 puntos base por medio de la tasa de referencia cuyo nivel pasó a 4.50%.? Al respecto, Carlos Ramírez escribió en su cuenta de Twitter: "Decisión de Esquivel y Galia Borja de votar en contra de subir la tasa de Banxico a pesar de tener la inflación en 6% no sorprende. Pero llama la atención la postura de Borja, recién llegada a Banxico, sin experiencia previa en política monetaria, muy cercana al subgobernador y al futuro gobernador".? ¿Quién es Galia Borja?

Galia Borja Gómez, al igual que la otra subgobernadora, Irene Espinosa Cantellano, antes de llegar a formar parte de la junta de gobierno del banco central, fue la titular de la Tesorería de la Federación (Tesofe). Las dos se desempeñaron en diferentes momentos como tesoreras.

Borja es Matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Matemáticas Aplicadas y Estadística por The State University of New York (SUNY, por sus siglas en inglés).

Tiene una maestría en Economía y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, el cual le otorgó mención honorífica de excelencia por graduarse con el mejor promedio de su generación.

Cuenta con 19 años de experiencia en gestión financiera pública. Inició su carrera en el sector en 2001, entonces gobierno del Distrito Federal.

En 2003 asumió el cargo de directora de Concentración y Control de Fondos, donde coordinó el diseño e implementación de un sistema automatizado de los procesos de recepción y conciliación de depósitos en las cuentas de la Caja General del Gobierno.

De 2004 a 2007, se desempeñó como asesora del secretario de Finanzas del GDF y lideró el proyecto de diseño e implementación del Sistema Integral de Administración Financiera y Control de Egresos de esta entidad.

En 2008 inició su trayectoria al interior de la Tesorería de la Federación como directora en la Subtesorería de Operación, fungiendo como miembro del grupo de trabajo para la implementación y consolidación del Sistema de Cuenta Única de Tesorería.

Posteriormente ocupó el cargo de directora de Procesos, donde participó activamente en los grupos de trabajo del Consejo Nacional para la Inclusión Financiera en la planeación, ejecución y monitoreo de la Política Nacional de Inclusión Financiera en México.

De 2015 a 2018, como directora general adjunta de Ingresos, se encargó de la administración de la recaudación y concentración de los fondos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación. En dicha área impulsó la modernización de la gestión financiera de los procesos recaudatorios mediante la adopción de sistemas digitales y la reducción del uso de papel.

En diciembre de 2018 asumió la titularidad de la Tesorería de la Federación, cargo en el que impulsó el uso de medios digitales de pago, incrementó la dispersión de recursos de programas sociales directamente a los beneficiarios finales y promovió el tránsito hacia esquemas más eficientes de recaudación de ingresos de contribuciones por comercio exterior.