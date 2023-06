Esta es la carta de renuncia que entregó Adán Augusto a AMLO

A-AA+

Adán Augusto López compartió en redes sociales la carta de renuncia como secretario de Gobernación, que entregó personalmente este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la carta de renuncia que entregó para contender por la candidatura presidencial de Morena, el ahora exsecretario de Gobernación recordó una conversación con López Obrador en marzo de 2005:

"´Adán, ven a ayudarme´. Y desde entonces, hasta que la vida me lo permita, pretendo seguir cumpliéndola", compartió el también paisano del presidente López Obrador.

En el texto, Adán Augusto López recordó que esa fue la instrucción de López Obrador y también narró el inicio de la lucha que iniciaron juntos "cuando los oligarcas se sentían dueños del país".

"En todos esos años aprendí que lo valioso de una instrucción no es su precisión, ni su tono, ni su complejidad, sino algo más evidente: sus consecuencias", indicó en la carta.

"Por ello, yo prefiero pedirle, que si está en su agrado, que releve de este cargo para así atender con la tenacidad, los valores y el compromiso histórico que usted sembró, el encargo de profundizar la Cuarta Transformación.

"Le ruego que no crea que ´busco algo mejor o más grande´ que el privilegio acompañarlo, todo lo contrario. La realidad es que usted ya ha hecho suficiente por todas y todos nosotros", escribió.

"Lo abrazo con afecto y agradecimiento", también se lee al final del texto.

"Dicen que soy hombre de pocas palabras, pero nunca escatimaré agradecimiento y gratitud a quien, con su ejemplo, trayectoria y lucha, cambio el rumbo de la nación", fue el texto con el que compartió la carta.