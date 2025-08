Establecen zonas de consumo lúdico de marihuana en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México y tres colectivos que impulsan el consumo lúdico de la marihuana acordaron la reubicación y el establecimiento de tres nuevos sitios, donde hay menos tránsito de personas, para que quienes fuman cannabis lo puedan hacer y, al mismo tiempo, se eviten molestias a la ciudadanía como pasaba en los puntos 420 que había, como afuera de la estación del Metro Hidalgo.

En estas nuevas áreas, ubicadas en el espacio público del Monumento a Simón Bolívar, en Paseo de la Reforma y calle Violeta, colonia Guerrero; en la Plaza de la Concepción, en Belisario Domínguez, casi esquina con Eje Central, colonia Centro, y en la Plaza de Lectura José Saramago, en el cruce del Circuito Interior y Paseo de la Reforma, habrá presencia del Gobierno local.

La Secretaría de Gobierno explicó que en estos sitios habrá personal del área, así como del Instituto de Atención para la Prevención de las Adicciones (IAPA) para brindar información, además de que hay una cámara del C5 cercana para vigilar el área y garantizar la seguridad de los asistentes.

De acuerdo con la dependencia, algunos de los puntos de la comunidad cannábica "se habían desvirtuado respecto a su propósito original", pues se había registrado venta ilegal de diversas sustancias, generando con ello afectaciones al entorno urbano.

En el punto localizado en el Monumento a Simón Bolívar, por la tarde, fue colocada una mampara del Gobierno capitalino que indica que es una "Zona de Tolerancia Cannabica" donde hay reglas: horario de 08:00 am a 08:00 pm; estancia de 40 minutos por persona; cada uno debe llevar la cantidad de hierba que consumirá y está prohibida la venta de la droga.

Mediante un video, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, explicó que la decisión de reubicar los puntos de consumo de cannabis de la Plaza de la Información, afuera del Metro Hidalgo; frente al Museo Memoria y Tolerancia, sobre avenida Juárez, y una parte de Reforma, fue un acuerdo con los colectivos.

Agradeció a los integrantes de los colectivos Comuna 420, Hijas de la Cannabis y Siembra Cultura su disposición para llegar a este acuerdo, pues afirmó que lo que se quiere es que estos sitios cumplan su función de "garantizar el consumo lúdico", sin que se vuelvan espacios de venta ni violencia.

"Fue por acuerdo, no fue una acción unilateral del Gobierno de la Ciudad, y ahora esperemos que entre todos cuidemos que este acuerdo se cumpla", dijo.

-----Limpieza en Hidalgo

Tras el retiro del mobiliario instalado por la Comuna 420 en la plaza ubicada en una de las salidas del Metro Hidalgo, donde si bien era un espacio tolerado para consumir marihuana, había reportes de venta de droga y violencia, se dividieron las opiniones.

"Por fin recuperamos la plaza. Durante más de un año no se podía pasar por aquí con tranquilidad. Los niños no podían usar el parque y el olor era insoportable", comentó la señora María Teresa López, vecina de la colonia Guerrero.

"Nosotros nunca hicimos daño a nadie. Sólo ejercíamos nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto no es más que una forma disfrazada de criminalizar el consumo", indicó Carlos "El Zopi", integrante de la Comuna 420.

----40 MINUTOS

es el tiempo que se le permitirá de estancia a cada consumidor del cannabis en los puntos autorizados.

REGULAN RECREACIÓN

Las zonas tendrán un horario de 8:00 am a 8:00 pm.

Permanencia máxima de 40 minutos por persona.

Prohibición de violencia, acoso y compraventa de cannabis.

Sólo se permite portar la cantidad legal establecida para consumo personal.

No se permite consumo de alcohol ni de otras sustancias.

Prohibida la toma de fotografías o grabación de video dentro del perímetro.