"Estamos al borde del abismo", advirtió Muñoz Ledo

A-AA+

El pasado 12 de mayo, en el último evento público en que participó Porfirio Muñoz Ledo realizado en su residencia, advirtió que el país está al borde del abismo por las prácticas montoneras y autoritarias del presidente López Obrador y llamó a la movilización social pacífica.

Asimismo, llamó a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la revisión de la inconstitucionalidad de la llamada "noche negra" frente a los embates del gobierno federal y del oficialismo.

En una tarde lluviosa y en el marco del conversatorio Instituciones y Estado de Derecho en México, Porfirio Muñoz Ledo, Diego Valadés y Santiago Creel señalaron que, ante lo ocurrido en la llamada noche negra en el Senado y las amenazas de enjuiciar a los ministros, se debe defender a la Suprema Corte frente al actual régimen autoritario.

Muñoz Ledo, con la lucidez que siempre lo caracterizó, expuso que "cuando un jefe de Estado dice que el Poder Judicial está podrido lo que está podrido es el ejercicio del poder público".

"Esa es una amenaza. Estamos al borde de un abismo", advirtió en el evento auspiciado por la fundación que lleva su nombre.

"A veces no nos damos cuenta de que estamos jugando con fuego", dijo el politólogo y diplomático, y agregó que puede ocurrir cualquier cosa "cuando hay un deseo siempre insatisfecho de acumular poder a costa de lo que sea".

Dijo que ser montonero no es propio de un estadista, son estrategias indignas, por lo que apeló a la conciencia de los mexicanos para frenar el ambiente que vive el país.

Consideró que es tiempo de reflexión porque "nuestra tarea debería ser más enérgica, porque esta preocupación no está permeando al país.

"Hay que responder con energía, que no es responder con violencia, es responder con determinación. Con presión social, que no hemos ejercido", concluyó Muñoz Ledo en su último acto público.