Estamos cerca del semáforo amarillo: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que para la próxima semana, del 15 al 21 de marzo, la capital permanece en Semáforo Naranja, aunque aseguró que, con la disminución de las hospitalizaciones en la Ciudad está cerca del amarillo.

"Así como en algunas ocasiones dijimos que estábamos más cerca del rojo, con la disminución de las hospitalizaciones podemos decir que estamos en esta ocasión más cerca de la amarillo", dijo la mandataria en un video publicado en redes sociales.

Indicó que por ello, se decidió a ampliar los horarios de restaurantes, aumentar el aforo ligeramente de los centros comerciales, y abrir teatros y parques de diversiones con un aforo del 30%.

También informó que, a la fecha, se han vacunado con su primera dosis casi todos los adultos mayores de 60 años y más de las alcaldías de Milpa Alta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco, y se están vacunando actualmente los de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; cuando se finalicen estas dos alcaldías se habrá alcanzado el 26% de todos los adultos de 60 años y más de toda la ciudad.

"Conforme conozcamos más del Programa Nacional de Vacunación, de cuando llegan las vacunas, iremos informando sobre fecha y lugares de la continuidad del programa para los adultos de las demás alcaldías", dijo.

Recordó que hace un año la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia de Covid-19 y hoy se está comenzando a ver la luz al final del camino, pero no por ello, se debe bajar la guardia.

"A los que ya se vacunaron es muy importante que recuerden que solo 15 días después de la segunda dosis es cuando tendrán mayor protección, por lo tanto, hay que seguirse cuidando como lo han hecho hasta ahora. A los que no nos hemos vacunado las siguientes recomendaciones siguen siendo válidas: si tienes síntomas o has estado cerca de alguien que dio positivo por Covid hazte la prueba, es gratuita en los Quioscos de Salud de la ciudad, recuerda los puedes encontrar en www.covid19.cdmx.gob.mx", expuso.

También indicó que donde se registran más contagios es en lugares cerrados no ventilados, donde no se cumplen las medidas sanitarias, por lo tanto, llamó a los capitalinos a evitar fiestas y grandes reuniones familiares, y a seguir usando cubrebocas, cuidar la Sana Distancia y el lavado de manos.

"Ya falta poco, no bajemos la guardia", finalizó.