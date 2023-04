Estamos unidos y fuertes para enfrentar a las mafias del poder: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha cerrado filas para enfrentar a las mafias del poder tanto de México como del extranjero que buscan debilitar y dividir a su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha cerrado filas para enfrentar a las mafias del poder tanto de México como del extranjero que buscan debilitar y dividir a su gobierno, por lo que advirtió que "se van a quedar con las ganas" porque están unidos y fuertes para enfrentar cualquier embate.

Esto, tras la filtración del Departamento de Estado de las diferencias entre las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar).

"Aprovecho para mandar el mensaje de que se van a quedar con las ganas de vernos divididos. Ya desde hace bastante tiempo hemos cerrado filas y sólo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo, con convicciones, con mística.

"No nos vamos a dividir, estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder, tanto en México, como las mafias del poder del extranjero, todos juntos. Esa es la prioridad, la seguridad de nuestro pueblo", dijo.

Al encabezar la ceremonia por el 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz ante el Ejército de Estados Unidos en 1914, el Mandatario federal aseguró que ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio, pero si lo hicieran, advirtió que no van a defender a México solo los marinos y los soldados, sino "vamos a defender a México todos los mexicanos".

"En el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía, no debemos de olvidar que ya, como lo mencionó el almirante Ojeda, son otros tiempos".

"México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio".

"De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México sólo los marinos y los soldados, vamos a defender a México todos los mexicanos", dijo.

"COOPERACIÓN SÍ, SUBORDINACIÓN NO", ADVIERTE A EU

Frente al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, y del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el Mandatario federal reiteró la cooperación de México con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, pero sin que esto represente subordinación.

"Cooperar para enfrentar el tráfico de drogas y que no lleguen esos químicos dañinos a Estados Unidos para que no les afecten esas drogas, sobre todo que no causen la muerte, y mucho menos, como está sucediendo, de miles de jóvenes.

"Vamos a ayudar en esa tarea, pero, insisto, repito, reitero: cooperación sí, subordinación no", agregó.