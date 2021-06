"Estás bien zafada... por eso perdiste elección en CDMX", dice Fox a Sheinbaum

Luego de que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a votar el 1 de agosto en la consulta popular para enjuiciar a exmandatarios de México, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó el "ejercicio más democrático en la historia de México".

Al respecto, el expresidente Vicente Fox llamó "zafada" a Sheinbaum y refirió que por comentarios hechos por la jefa de Gobierno, perdió las elecciones en la Ciudad de México.

"Estas bien zafada, es la tontería más grande del mundo. Por estos comentarios tuyos perdiste la elección en CD de MX", escribió Fox en redes sociales.

"Me parece muy bien la consulta frente a esta idea que algunos han promovido de que no hay democracia en el país, pues es el ejercicio más democrático en la historia de México.

"Es la primera consulta popular que se hace a través de las instituciones electorales a este nivel y es fundamental que la ciudadanía participe. A mí me parece un ejercicio de democracia participativa y qué otro tema que no es tan importante que nos presente el pasado y la corrupción del pasado frente a la situación actual y la decisión del pueblo de si quiere enjuiciar o no a los expresidentes.

"Me parece un ejercicio en donde todos y todas debemos participar y que se fomente la democracia participativa", declaró Sheinbaum.