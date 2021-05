Estas pueden ser las últimas elecciones democráticas en México: PAN

La bancada del PAN en la Comisión Permanente advirtió que el 6 de junio podrían realizarse las últimas elecciones democráticas en el país ante la intención de Morena de destruir al INE. Los legisladores panistas pidieron a los ciudadanos votar contra el partido oficial, pues "lo único que ha hecho es llevar a México al barranco".

En rueda de prensa el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda, reiteró su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador de sacar las manos del proceso electoral y afirmó que en estas elecciones no sólo está en juego el presente sino el futuro del país. "Por eso nuestro mensaje es la importancia, el llamado a la gente a que tome el destino de México en sus manos y que con el voto decida qué México quiere: un México que avance, que cambie para bien o, un México que retroceda. (...) Y un mensaje contundente al gobierno, a Morena, a Andrés Manuel López Obrador: saque las manos del proceso electoral".

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, alertó que ante la tentación de Morena de presentar una reforma electoral que busca limitar todas las actividades y atribuciones que tienen el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las elecciones de junio podrían ser las últimas que se realicen democráticamente. "No se vale que propongas una reforma electoral a partir de un resultado que inminentemente no va a ser el que querías y, que por tener la mayoría quieras permitir un cambio que luego más adelante te pueda convenir. (...) Así es que, si se quiere reformar y hay argumentos para ello, por supuesto que todo es perfectible, lo que no puede ser es a partir de una clara intención de descalificar al árbitro, de destruir a los juzgadores, ¿por qué?, porque no me conviene".

Los panistas también acusaron al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de utilizar a las instituciones del Estado para inhabilitar a sus adversarios políticos, al entrometerse en el Tribunal Electoral estatal para retirarle el registro a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la presidencia municipal de Veracruz.