Estas son las nuevas materias de la SEP a nivel Primaria

En 2022 la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el nuevo plan de estudios en el que se incluyen cambios en las asignaturas de educación básica, los cuales serán aplicados en el ciclo escolar 2023-2024.

Las materias que comúnmente se conocían como Lengua materna, Español; Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, etc; serán sustituidas por cuatro campos formativos.

1.- Lenguajes

2.- Saberes y pensamiento científico

3.- Ética, Naturaleza y Sociedades

4.- De lo Humano y lo Comunitario

¿Qué aprenderán en estas nuevas materias de la SEP?

De acuerdo con el Plan de Estudios presentado por la SEP, estos campos formativos contarán con conocimientos y saberes que estarán vinculados a hechos concretos de la realidad a través de problematizaciones o temas generales de estudio.

Es decir, de manera didáctica, los docentes expondrán a las y los estudiantes distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje, para que estos enfrenten nuevos saberes a través de distintas acciones relacionadas con su vida cotidiana.

A continuación, te explicamos de qué trata cada campo formativo.

Lenguajes

Este campo formativo tiene como objetivo que niñas, niños y adolescentes amplíen sus posibilidades de expresión en diferentes situaciones, además de que puedan comunicar de manera asertiva intereses necesidades, motivaciones, afectos y saberes.

En esta nueva materia, las y los alumnos tendrán la oportunidad de explorar, experimentar y crear distintas formas de comunicación y expresión a través de la oralidad, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición.

En el caso de la educación Secundaria, las disciplinas que corresponden a este campo serán impartidas a través de las materias: Español, Inglés y Artes.

Saberes y pensamiento científico

El fin de este campo formativo será la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales como: el cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente y tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y su relación con lo social.

Asimismo, plantea la necesidad de que la enseñanza científica forme en las y los estudiantes la capacidad de analizar distintas concepciones del mundo para que aprendan a tomar decisiones sobre un problema en concreto y expliquen lo que sucede a su alrededor.

En el caso particular de la educación Secundaria, las materias de Matemáticas, Biología, Física y Química, serán las disciplinas en las que se implementará este campo formativo.

Ética, naturaleza y sociedades

Este campo busca orientar al alumnado a que entiendan y expliquen las relaciones sociales y culturales de las que forman parte estableciendo nexos con ámbitos más amplios de pertenencia como su región, el país, América Latina y el mundo.

El campo plantea el aprendizaje de algunos aspectos sobre la crisis ambiental, las relaciones culturales, la igualdad de género, derechos humanos, valores, etc.

En este sentido, las niñas niños y adolescentes desarrollarán un sentido de pertenencia e identidad personal y colectiva; reconocerán las diversas sociedades y culturas a través de sus historias, costumbres, tradiciones, saberes y formas de convivir.

También se busca que adquieran principios éticos y valores como el respeto, la libertad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, etc.

De lo humano a lo comunitario

El objeto de aprendizaje de este campo son las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permitan a los estudiantes favorecer la construcción de su identidad, el sentido de pertenencia a diversos grupos, la conciencia de interdependencia, la conexión emocional y el compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas.

El propósito es que exploren, comprendan, reflexionen e intervengan en la prevención y atención de problemáticas asociadas a la vida saludable, la inclusión, la igualdad de género y la interculturalidad en contextos inmediatos y futuros.

En educación Secundaria, este campo será impartido a través de las materias de: Tecnología, Educación Física y Educación socioemocional/tutoría.