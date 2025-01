Entérate | ¿Cuáles son las playas más contaminadas de México?

En México, no todas las playas son aptas para uso recreativo. Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó un listado con aquellas que no se recomienda visitar durante las vacaciones de invierno, pues tras una serie de pruebas se han encontrado contaminantes en sus aguas e incluso material fecal.

Desde luego, esto supone un riesgo para la salud de los turistas. En Destinos te decimos qué playas debes evitar en esta temporada.

¿Cuáles son las playas más contaminadas?

Con el objetivo de cuidar la salud de los turistas nacionales y extranjeros, la Cofepris, en coordinación con las autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, han realizado un análisis sobre la calidad del agua en el mar para este periodo vacacional.

En total, se analizaron 2,362 muestras de aguas provenientes de 289 playas ubicadas en los principales destinos turísticos del país. Los resultados revelaron que 283 son aptas para actividades recreativas; mientras que las siguientes playas se consideran como "no aptas" porque rebasaron los criterios de calidad establecidos como rango de protección a la población:

Baja California: Playas Rosarito, Rosarito I, Tijuana y Tijuana I.

Guerrero: Playa Icacos en Acapulco.

Jalisco: Playa Oasis en Puerto Vallarta.

¿Cómo se determina si una playa es apta?

¿Te lo habías preguntado? El Manual Operativo "Monitoreo de Agua de Contacto Primario en el Agua de Mar de Playas y Cuerpos de Agua Dulce 2024" determina los criterios de calidad microbiológica para garantizar el uso recreativo de las playas, basándose en estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dichos estudios señalan que la calidad del agua para actividades recreativas se evalúa mediante el análisis de muestras de estreptococos o enterococos fecales. Así, la Secretaría de Salud establece un límite máximo de 200 NMP/100 ml. De superar ese nivel, incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades gastrointestinales e infecciones respiratorias febriles agudas al entrar en contacto con el agua.

Siguiendo con la información de la Cofepris, la playa que presentó los niveles más altos de contaminación fue Tijuana I, abarcando las aguas de Baja Malibú y Playa Blanca, con resultados de 3,609 NMP/100 ml y 3,324 NMP/100 ml, respectivamente.

¿Cuáles son las menos contaminadas?

¡No te espantes! En nuestro país existen playas que tienen niveles bajos de contaminantes. Tal como lo indica la Cofepris, los resultados de las siguientes oscilan entre los 10 y 20 NMP/100 ml:

Baja California: Ensenada y San Felipe.

Baja California Sur: La Paz, Los Cabos y Loreto.

Campeche: Champotón, Ciudad del Carmen y Seybaplaya.

Chiapas: Tapachula y Tonalá.

Colima: Manzanillo, Armería y Tecomán.

Guerrero: Ixtapa, Zihuatanejo, Copala y Marquelia.

Michoacán: Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas.

Oaxaca: Puerto Ángel y Puerto Escondido.

Quintana Roo: Cancún, Cozumel, Riviera Maya y Tulúm.

Sinaloa: Bahía de Altata Navolato, Mazatlán, Guasave, Ahome, Culiacán y Escuinapa.

Sonora: Bahía de Kino, Guaymas, Huatabampo, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Empalme.

Tabasco: Cárdenas y Paraíso.

Tamaulipas: Ciudad Madero, Matamoros, Soto la Marina y Aldama.

Veracruz: Tuxpan y San Andrés Tuxtla.

Yucatán: Telchac, Progreso, Celestún, Sisal, Dzemul, Sinanche, Yobain y Dzidzantún e Ixil.