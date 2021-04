Este es el viejo puente peatonal que taxista cruzó con todo y auto

Personal de Protección Civil de Naucalpan, Estado de México, inspeccionó la estructura del viejo puente peatonal por el que este domingo por la noche un taxista cruzó Periférico Norte con todo y auto , el cual aparentemente no tiene daño estructural, pese a que vibra con el simple paso de personas.

Autoridades de Naucalpan señalaron que el mantenimiento y estado físico de los pasos peatonales que cruzan Periférico Norte, depende de la Junta de Caminos del Estado de México, sin embargo, personal de Protección Civil municipal inspeccionó el puente, el cual aparentemente no registra daño estructural.

Sin embargo vibra cuando alguien pasa corriendo o cuando varias personas pasan caminando, señalaron usuarios en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL.

El puente peatonal inicia a nivel de la calle Valle de Morelos, en el fraccionamiento El Mirador.

Por ello es que el taxista que anoche dejó un pasajero en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la avenida Juárez, frente al palacio municipal de Naucalpan, dio vuelta a su taxi en la calle Valle de Morelos, buscando salir a Periférico Norte.

Al llegar al final de la calle no hay nada que impida el paso de vehículos y quizá por la oscuridad, no se dio cuenta que cruzó por un puente peatonal.

El taxista recorrió más de 60 metros, para cruzar Periférico Norte, hasta llegar a las escaleras del puente peatonal, donde quedó en el descanso de los escalones.

Autoridades de Naucalpan informaron que al llegar el ajustador del seguro del taxista, quien se haría cargo del pago de la grúa y del pago de daños , que en apariencia no hubo, el conductor quedó libre.