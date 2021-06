"Este no es Juan Carlos", dicen familia sobre minero rescatado

"Este no es Juan Carlos", aseguraron familiares del quinto trabajador rescatado en la mina colapsada de Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila.

Durante la mañana del miércoles, a cinco días del siniestro, un equipo de rescatistas dio con los restos de otro de los mineros.

Algunos de sus compañeros aseguraron que era Juan Carlos, y así se dio a conocer a los medios de comunicación.

Mientras se difundía la noticia a nivel local y nacional, parientes de la víctima acudieron a reconocer al difunto.

Contrario a lo esperado, aseguraron ante el agente del Ministerio Público (MP) que no es él: "No es Juan Carlos", sostuvieron.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró la confusión en un boletín de prensa donde reveló que el fallecido es Damián Ernesto, vecino de Rancherías, el mismo pueblo donde ocurrió la tragedia el viernes al mediodía.

En un comunicado, el Gobierno de Coahuila precisó en cuanto a la localización y recuperación del cuerpo del quinto minero, ocurrida esta mañana en la mina Micarán.

La identificación por parte de rescatistas y trabajadores de la propia mina se atribuyó inicialmente a quien en vida llevaba el nombre de Juan Carlos "N". De acuerdo al testimonio de familiares, estos no lo reconocieron como la persona rescatada.

Por lo anterior, personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo los exámenes y pruebas necesarias para determinar y emitir la identidad del trabajador recuperado quien fue identificado por sus familiares como Damián Ernesto "N", residente de Rancherías.

"En tanto, personal especializado continúa trabajando en las labores de rescate de las dos personas más que no han sido localizadas", puntualiza la versión oficial.