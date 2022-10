Esto abarca el acuerdo de cooperación de México con Rusia

A-AA+

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó este sábado el acuerdo de cooperación con Rusia que permitirá instalar sistemas rusos Glonass, así como un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México. El documento ya fue ratificado por el presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado 28 de septiembre, y ha generado polémica, pues expertos califican Glonass de "sistema de espionaje".

Según el texto publicado por la SRE, las áreas de cooperación que incluye el acuerdo son: a) Ciencia espacial y exploración del espacio ultraterrestre, incluida la investigación astrofísica y los estudios planetarios; b) Percepción remota de la Tierra desde el espacio; c) Comunicaciones por satélite, así como el uso de las tecnologías de información y los servicios asociados a ésta; d) Navegación por satélite y tecnologías y servicios asociados a ésta; e) Geodesia y meteorología espaciales; f) Estudio de materiales espaciales; g) Biología y medicina espaciales; h) Viajes espaciales tripulados; i) Prestación y utilización de los servicios de lanzamiento al espacio de naves espaciales; j) Uso de resultados de las actividades conjuntas para el desarrollo de equipos y tecnologías espaciales k) Protección del entorno espacial, incluso el control, mitigación y reducción de la generación de desechos espaciales.

El documento menciona que "otras áreas de cooperación serán definidas, de ser necesario, con el consentimiento mutuo de las Partes o sus entidades competentes". Sobre las modalidades de cooperación, el texto incluye:

a) Implementación de programas y proyectos conjuntos, utilizando bases científicas, industriales, y experimentales; b) Realización de experimentos conjuntos; c) Intercambio de información científica y técnica, experiencias y datos experimentales, resultados de trabajos de desarrollo experimental, documentación, materiales y equipos en diversas áreas de la ciencia espacial, equipos técnicos y tecnologías espaciales; d) Implementación de programas y proyectos sobre diseño, fabricación, pruebas y lanzamientos de naves espaciales y sistemas espaciales o sus componentes; e) Organización de recapacitación y reeducación profesional de personal para la industria espacial, intercambio de científicos, ingenieros y otros especialistas; f) Celebración de simposios y conferencias conjuntos. De igual manera, señala que se pueden definir más modalidades de cooperación "con el consentimiento mutuo de las Partes o sus entidades competentes". El acuerdo marca que habrá consultas entre las partes y se crearán grupos de trabajo sobre los detalles de la cooperación e investigación, así como para financiar las actividades conjuntas.

"Las Partes y participantes en las actividades conjuntas asegurarán la protección adecuada y eficaz de la propiedad intelectual", marca el acuerdo. También incluye un apartado sobre el uso de "información clasificada" que, indica, será información "de uso y carácter restringido, que no sea información secreta" y otra "protegida de conformidad con la legislación del Estado de cada una de las Partes, transferida (recibida) en el curso de implementación de este Acuerdo, así como formada en el proceso de cooperación de las Partes, cuya divulgación no autorizada puede causar daños a la seguridad o los intereses de los Estados Unidos Mexicanos y/o la Federación de Rusia y que deberá marcarse debidamente como tal". El número de personas con acceso a este tipo de información será, según marca el acuerdo, "reducida al mínimo". Dicha información no podrá ser revelada ni transmitida a terceros. Lee también: Putin cumple 70 años, aquí siete momentos clave que definieron su vida En caso de controversias, el acuerdo incluye un apartado que señala que se dirimirán a través de "consultas o negociaciones por los canales diplomáticos, a fin de alcanzar una solución amistosa".

El acuerdo entra en vigor, según el documento, "en la fecha de recepción de la última de las notificaciones escritas, a través de los canales diplomáticos, sobre el cumplimiento por las Partes de los procedimientos internos necesarios para su entrada de vigor".

Rusia contempla instalar este tipo de sistemas en Venezuela, así como en Argentina y Paraguay, que se sumarían a los que ya existen en Brasil y Nicaragua. El acuerdo se revela en momentos en que la Secretaría de la Defensa Nacional está envuelta en una gran polémica por acusaciones de espionaje en la administración de Andrés Manuel López Obrador, algo que él ha negado.